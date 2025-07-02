史無前例熱浪！建築工頂烈日工作亡　義大利限制戶外工作時段

▲歐洲經歷史無前例熱浪。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

歐洲正遭受史無前例的熱浪侵襲，西班牙與葡萄牙6月高溫創新紀錄，義大利半數以上地區已禁止在中午至午後最炎熱時段進行戶外工作。極端高溫已造成至少3人喪生，多地醫院急診量暴增，法國與比利時觀光景點被迫關閉，義大利部分地區更出現土石流與封鎖災情。

在西班牙加泰隆尼亞塔拉戈納省，一名男童疑似因車內中暑死亡。義大利西西里巴勒摩一名53歲婦人週一在街頭昏倒，送醫不治，生前患有心臟病。另有一名70歲男子在都靈附近度假勝地溺斃，據信與突如其來的暴雨與洪水有關。

義大利部分地區急診病患數量近日激增15%至20%，多為脫水的年長者。當局已在隆巴第與艾米利亞—羅馬涅兩大工業區，實施中午12時30分至下午4時禁止戶外作業的禁令，加入日前已發布類似命令的11個地區。

一名47歲建築工人6月30日在波隆那附近工地因高溫倒地身亡，引發工會要求加強職場安全措施；隔日，又有兩名工人在維琴察附近昏倒，其中一人陷入昏迷。義大利工會CGIL與Fillea CGIL發表聲明表示，在氣候危機下，企業應將工人安全視為絕對優先事項。

法國與義大利鐵路交通也受衝擊，法國國營鐵路公司SNCF宣布，法義間列車將暫停數日。義大利奧斯塔山谷城鎮科涅（Cogne）因土石流與外界隔絕，此地去年6月亦曾歷經嚴重洪災。

在法國，總理白胡（François Bayrou）試圖平息民眾對學校缺乏應對高溫能力的憤怒，全國已有超過1,896所學校因酷暑全面或部分停課。巴黎進入最高等級熱浪警報，市府建議家長於2、3日讓孩童留在家中。特魯瓦、默倫等地更全面關閉所有學校。

在教室內，部分巴黎教師僅能靠桌上水霧噴瓶為學生降溫。白友表示，教育部將與市長們展開磋商，探討如何改善學校建築的隔熱問題。

在觀光方面，巴黎鐵塔頂端與布魯塞爾著名地標原子球塔皆因氣溫逼近38°C與37°C而暫停開放。