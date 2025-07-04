文總、國防部聯手推漢光41周邊品　臂章、踢恤、潮帽、毛巾一次看

▲文化總會、國防部聯手推出漢光41號演習周邊品。（圖／文化總會提供，下同）



記者陶本和／台北報導

漢光41號演習將在本月9日至18登場，為了提升全民參與，文化總會、國防部近日聯手推出系列周邊商品，為漢光演習暖身，包含臂章、踢恤、潮帽及毛巾。在設計方面，由文總邀請專業設計團隊，並由國防部製作，結合日常實用與軍事元素。對此，文總秘書長李厚慶4日受訪表示，漢光周邊商品希望透過更親民、易懂的方式，讓嚴肅的軍事議題貼近大眾、走入生活，一同推動全民國防。

漢光41號演習的臂章，日前開賣以來5天就賣出近3000片，總統賴清德在主持「全社會防衛韌性委員會」時，也將這次的臂章當作禮物致贈給出席委員。對此，李厚慶表示，臂章上的裝備為陸軍海馬士多管火箭系統、海軍沱江級飛彈巡邏艦、空軍IDF戰機，皆為我國主力裝備。

李厚慶指出，圖面上可看到漢光背後的台灣，是支撐我們的力量，更是國軍全力守護的家園。上方堡壘象徵穩固的意象，下方的玉山傳達堅毅的精神，「GUARDIAN OF DEMOCRACY」意為民主衛士，展現我國國軍捍衛民主自由的決心。

文總表示，踢恤則是推出暗夜黑、叢林綠兩色，融合橫須賀刺繡風格，搭配仿電繡工法，胸前硬挺拔的台灣第一高峰玉山，象徵台灣人的堅韌精神；而袖口呈現三款無人機，展現不對稱作戰戰力；背面集結臂章上三大主力武器，結合台澎金馬，象徵堅實的軍事防線，呼應「台灣就是我們的主場」。

在潮帽部分，文總表示，以淺卡其與軍綠交織出內斂卻不失個性的日常風格，簡約、低調，細節卻很講究。以電繡工法刻劃質感，正面繡有漢光41（HK41）堡壘圖樣、帽帶繡上TEAM TAIWAN、左側帽沿則有象徵民主守護者的GUARDIAN OF DEMOCRACY，極具紀念性；毛巾也涵蓋陸、海、空三種款式，融入臂章主打三大武器，展現不同的戰術風格。