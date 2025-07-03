藍營強力杯葛1500億國土安全預算　國防部列用途

▲藍營擬杯葛1500億元國土安全韌性預算。（資料照／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

行政院編列規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，預計將在明日院會中審議，然而，草案中1500億元國土安全韌性預算，面臨藍白立委強烈杯葛，恐遭全數刪除。國防部今（3日）說明，規劃運用1151億元，首先建構「機動、備援、軍民通用之資通電架構」、改善老舊庫儲設施與整備工兵機具等，因應區域局勢動盪與敵情威脅，若僅以年度預算逐年挹注，勢難趕上威脅變動。唯有透過特別預算，集中資源、重點整建、快速籌獲，方能於關鍵時刻維持國軍戰力。

國防部表示，為強化國土安全韌性，國軍秉持「防護與備援」原則，規劃運用新台幣1151億元，首先建構「機動、備援、軍民通用之資通電架構」，其範疇係針對資通電網路，建立雲端與機動作業環境、擴大衛星租賃、更新伺服器與強化資安防禦等。

國防部指出，同時於各作戰區與烏坵地區，建置機動指揮所與微波系統。統合海巡、陸軍及海軍雷達情資，建立共同情資圖臺。更需提升全臺光纖網路搶修能量，確保即毀即修，維持通信暢通。

國防部表示，提升高耗損零附件、燃油與飲用水等戰略物資儲備量，同時改善老舊庫儲設施與整備工兵機具等，以強化戰備量能，有效應對中共灰色侵擾與提高作戰持續力。另為因應新裝成軍、後備戰力及實戰化訓練需求擴增，整建訓場設施，以符國軍訓練實需。

國防部表示，因應區域局勢動盪與敵情威脅，若僅以年度預算逐年挹注，勢難趕上威脅變動。唯有透過特別預算，集中資源、重點整建、快速籌獲，方能於關鍵時刻維持國軍戰力；同時促進國內經濟動能需求，打造安全韌性的國家。

▼國防部說明1500億強化安全靭性專案必要性，並對外說明錢用在哪裡和急迫性。（圖／行政院提供，下同）