準「丹娜絲」進逼　專家估最快明下午發警報「全台列警戒區」

▲菲律賓附近海面可能有颱風生成。（圖／氣象署提供）



生活中心／台北報導

菲律賓東方的熱帶擾動正在發展中，天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」貼文表示，如果發展較快的話，可能在今晚到明天清晨就進一步增強為今年第4號颱風「丹娜絲」，依目前預測路徑來看，全台各地都有機會發布颱風警報，預期海上警報最快明天下午到晚間發布，陸上警報最快可能明晚到後天凌晨發布。

吳聖宇貼文指出，熱帶擾動98W今天清晨位在恆春西南方海面，雲圖觀測顯示結構已經相當完整，因此很快在今天上午就會增強為熱帶性低氣壓，如果發展較快的話，也有可能在今天晚間到明天清晨就進一步增強為今年第4號颱風「丹娜絲」。

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至於未來動向，吳聖宇預估98W會先因為北方高壓勢力的減退，未來24小時內先減速，緩慢向西北轉北方向移動，靠近東沙島以南海域。明天白天起再逐漸受到其東側高壓向西推擠的帶動，逐漸開始往北轉北北東或東北的方向移動，大致會往台灣海峽南部一帶靠近，明天白天移動速度應該還不快，明晚之後將有逐漸加速的趨勢。

後天颱風將會很快通過台灣海峽後繼續北上，颱風中心可能在周日晚間到下周一上午之間最接近西半部沿岸，也不排除直接在台中以南沿岸登陸的機會，下周一下半天之後逐漸遠離台灣附近區域。

吳聖宇指出，依照這樣的路徑預報來看，全台各地應該都有機會發布颱風警報，預期海上警報最快可能在明天下午到晚間發布，陸上警報則是最快可能在明晚到後天凌晨發布，警報解除的時間則應該會落在下周一下半天之後。

他提醒，這個系統就在台灣家門口，距離很近，而且發展趨勢較明顯，預報的大方向也都是往台灣這邊過來，因此可以準備、應變的時間很短，提醒大家周末期間務必要注意最新的天氣訊息，各種活動最好都能調整或暫停，尤其是周日到下周一這兩天影響最大，危險區域都應該要避免前往。

吳聖宇說，風雨影響最明顯的時間應該是周日到下周一上午這段期間，風雨影響最大的區域則應該會落在苗栗以南還有恆春半島、台東等地，其次就是在花蓮、宜蘭到東北角、北海岸、大台北東側等地也會有較強的風雨，受地形屏障比較明顯的區域則是在新竹以北到大台北西側一帶，可能是受影響相對較小的區域。

不過颱風尚未形成，而且颱風中心會不會登陸也將會影響到風雨分布的情況，雖然可以從目前的預報趨勢大概推估風雨影響較大的範圍，但仍有很大的變化機會，提醒大家要隨時注意最新的預報資訊更新。

中央氣象署指出，位於巴士海峽的低氣壓，未來環境有利其發展，強度有機會逐漸增強，目前資料顯示以熱帶性低氣壓的機率較高，也不排除進一步增強為輕度颱風，預計明後天會從台灣附近通過北上，後續路徑仍有相當不確定性，請多留意氣象署對此低氣壓的最新預報。