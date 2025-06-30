麥當勞新點心「迷你Q紫薯」7/2上市　早餐開賣雙層麥香雞

▲麥當勞獨家推出全新日式地瓜點心「迷你Q紫薯」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞推出全新日系地瓜點心「迷你Q紫薯」，選用台農73號紫玉地瓜搭配台農57號黃地瓜，打造外酥內軟的口感，7月2日起限時上市；期間加碼推出「雙層麥香雞」、「雙層麥香魚」，全天全時段都吃得到。

繼五七地瓜球後，麥當勞再度推出全新獨家日式點心「迷你Q紫薯」，外層選用台農73號紫玉地瓜，搭配台農57號黃地瓜製成的內餡，打造外層酥脆、內餡綿密的口感，每份5入單點售價59元，套餐加購價49元，7月2日起至8月26日限時開賣或售完為止。

▲麥當勞同步推出「雙層麥香雞」、「雙層麥香魚」，全天都吃得到。

期間同步推出「雙層麥香雞」、「雙層麥香魚」選擇，雙層麥香雞夾入2片麥香雞排，淋上芥末、蛋黃特製的美乃滋醬料再搭配新鮮生菜，單點售價78元；雙層麥香魚則是選用雙層鱈魚排，搭配獨特酸甜塔塔醬及一片切達起司，單點92元；以上2品項全天都吃得到，包括早餐、一般時段。

▲麥當勞APP推出金選咖啡優惠餐組。

另為感謝消費者支持，麥當勞APP將於7月2日起至7月8日限時7天祭出「金選咖啡優惠餐組」，可享「豬肉滿福堡加蛋搭配金選美式咖啡優惠價89元」、「雙層麥香雞搭配金選美式咖啡優惠價102元」、「麥香魚搭配金選美式咖啡優惠價80元」；於麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」至7月7日前則有「金選咖啡系列買5送5」優惠，各限量2000組。

▲繼光香香雞攜手「淇里思印度餐廳」推出全新聯名「咖哩炸雞」。

繼光香香雞即日起則開賣與米其林必比登美食推薦「淇里思印度餐廳」聯手推出的「咖哩炸雞」，選用多汁的腿丁部位，以數十種印度咖哩香料結合至雞肉當中，現點現炸，最後撒上咖哩粉增添香氣，每份單點售價165元，同步提供咖哩炸雞+卡滋脆餅+咖哩沾醬的套餐組合，售價195元，提醒西門、環板門市未販售。