麥當勞APP最新優惠出爐　冰炫風買1送1、小薯免費送

▲麥當勞APP本周優惠出爐。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP本周優惠出爐，有小薯免費送、蛋捲霜淇淋買1送1等好康，歡樂送則推焦糖冰奶茶、OREO冰炫風皆可享買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至6月4日）

1. 單點蛋捲霜淇淋買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至6月8日）

1. 單點勁辣香雞翅（1份2塊）現折5元

2. 單點火腿蛋堡現折5元

3. 單點蘋果派現折5元

4. 買雙層四盎司牛肉堡套餐送勁辣香雞翅（得來速限定使用至6月6日）

●門市限定（使用期限：6月6日至6月8日）

1. 買超值全餐送小薯

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至6月17日）

1. 單點焦糖冰奶茶買1送1

2. 單點OREO冰炫風買1送1

▲繼光香香雞祭出「夏日祭典」限定優惠。（圖／業者提供）

繼光香香雞本周也將祭出「夏日祭典」超殺好康，6月5日起至6月22日每周四五六日可享「5大夯品買1送1」，凡單筆消費滿200元即享優惠，首周（6月5日至6月8日）優惠品項為「蒜脆杏鮑菇」，換算下來一份只要38元。

第2周（6月12日至6月15日）為「樂薯（中山旗艦店除外）」以及「墨魚甜不辣」，平均每份不到40元；第3周（6月19日至6月22日）則推「甜心地瓜球」及「雞脆骨」，平均一份只要18元起。