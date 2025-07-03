用學習點亮願景　台東教育研習凝聚跨校輔導新力量

▲台東教育處暑期研習打造專業交流平台。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為深化課程領導與教學專業支持能量，台東縣政府教育處於7月2日至4日舉辦暑期輔導員增能研習，為期三天的活動以「微光成炬」為主題，邀集全縣國中小各領域輔導員參與，透過跨校、跨領域的專業對話與共學歷程，攜手強化台東教育推動課程創新的實務動能。

此次研習以「課程引導、數位應用、素養實踐」三大主軸為核心，課程設計涵蓋AI應用、永續發展目標（SDGs）、情緒教育、簡報表達、敘事素養等趨勢主題，並融入Canva數位設計、手機微電影製作等操作型課程，協助輔導員將教學理念轉化為具體實踐。課程內容以互動與實作為主軸，貼近教育現場需求。

教育處表示，為強化學習彈性，今年首度採選修制度，規劃「文書與數位工具應用」、「新課綱與素養導向知能」、「教育現場新興議題」及「輔導員核心素養」四大主題軸線，讓輔導員依據職務特性與個人興趣自由選課，實踐個別化的專業成長歷程。

研習首日課程以「SDGs解謎遊戲設計」揭開序幕，透過遊戲化策略讓教師掌握永續教學的設計技巧；「簡報的建構與表達」則強化教師視覺傳達與溝通能力；「SEL社會情緒學習課程設計」則聚焦於校園心理健康，幫助教師發展具有同理與情緒覺察力的教學方式。

第二日重點課程「X+AI 台東教育與AI」為全員必修，由專家導入AI於教學現場的實際應用，引導教師思考在地教育與數位科技的結合；隨後的「114學年度教育理解與發展」課程，則協助輔導員掌握最新政策脈動，明確規劃學年度行動方向。

第三日課程聚焦數位工具與學生表達能力的培育，包括Canva教學應用初階與進階、手機微電影製作實務課程等；此外，「AI時代閱讀教學」與「不只是觀課－職人沒說的觀課祕訣」等課程，也進一步提升輔導員於教學觀察與回饋方面的專業素養。

教育處指出，「微光成炬」象徵每位輔導員在教育現場默默耕耘的堅定力量，透過此次研習，不僅提升專業知能，也建構橫向連結的學習網絡。透過集體學習與交流，為台東教育注入創新動能，未來將持續推動輔導員制度，強化教學支持系統，協助各校落實課程轉化與教育現場創新。

台東縣長饒慶鈴表示，教育的改變來自現場的實踐者，縣府將持續投入資源，支持教師與輔導員專業成長，讓每位教育工作者都能成為照亮學生成長道路的明燈，攜手打造台東更具韌性與前瞻的教育環境。