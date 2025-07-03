「丹娜絲」颱風最快明天生成　周末不排除登陸台灣

▲日本附近海面的木恩颱風預計還會維持5天颱風狀態。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

位於巴士海峽的低氣壓最快明天增強為熱帶性低氣壓，甚至成為第4號颱風「丹娜絲」，不排除周六、周日登陸台灣。另外，日本附近海面的木恩颱風雖然不影響台灣，但預計還會維持5天颱風狀態，屆時可能出現雙颱共舞。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天太平洋高壓減弱，水氣增加，東半部及恆春半島有局部短暫雨，午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區要留意，中南部也有局部大雨機率。

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張承傳指出，明天巴士海峽低氣壓有機會增強為熱帶性低氣壓或是丹娜絲颱風，周六、周日從台灣附近北上接近，也不排除登陸，屆時南部、花東有局部短暫雨或局部大雨，中部及東北部有局部短暫雨，北部則為午後雷陣雨。

他表示，這股低氣壓預計下周一到達台灣北部海面，西半部不定時有短暫陣雨，東半部為午後雷陣雨，周二遠離後，各地多雲，午後有雷陣雨，南部夜晚、清晨也有零星降雨。

另外，他也說，木恩颱風目前距離台灣2000公里遠，對日本及台灣均無影響，但由於都在海上移動，預計還會維持5天颱風狀態，若「丹娜絲」成形，屆時將出現雙颱共舞。

溫度方面，張承傳指出，明天各地仍有32至35度，西半部及金門約36度，北部則有36度以上，周六降雨增多，極端高溫機率逐漸降低，但台北市仍有36度高溫機率。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）