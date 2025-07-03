熱帶系統明起接近　周末全台水氣增

▲台灣南方的熱帶系統預計明天沿著東邊外海北上。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今年第3號颱風「木恩」目前在日本東南方海面，對台灣及日本均無影響，至於台灣南方的熱帶系統，預計明天沿著東邊外海北上，周六、周日影響台灣，屆時天氣轉為不穩定，東半部及南部整天有不定時雷雨，午後各地都有局部大雨。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天台灣高溫炎熱，局部有36度以上，嘉義以南地區及各地山區午後留意雷陣雨。木恩颱風目前在日本東南方海面，偏北朝日本東方外海移動，對陸地無影響。

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，台灣南邊熱帶系統環流中心還不明顯，未來一周路徑預估分歧大，可能朝海南島華南移動，或沿著東邊外海北上，甚至靠近台灣，今、明天是觀察時間點，移動過程中可能在周六、周日影響台灣，屆時降雨會逐漸明顯。

趙竑表示，目前台灣受太平洋高壓影響，晴朗穩定，西半部有局部高溫，北部、彰化、雲林、嘉義及台南都有36度以上，大台北盆地及新竹有37度，其他地區32至34度，東半部要留意整天不定時短暫陣雨，午後熱力作用影響，嘉義以南及各山區有雷陣雨，甚至局部大雨。

▲今天降雨提醒。（圖／氣象署提供）

趙竑指出，今天低壓在呂宋島東北外海，台灣偏東風，明天低壓沿著東邊外海北上，周六、周日往琉球群島移動，低壓帶隨之北抬，天氣變不穩定，下周一、周二偏南風，回到夏季午後雷陣雨天氣。

未來一周降雨趨勢，他表示，明天偏西南風，中南部清晨至上午海陸風輻合有零星短暫雨，其他山區及新竹以南平地為午後雷陣雨。周六、周日低壓帶北移，降雨明顯，東半部及南部整天有不定時雷雨，午後各地都有局部大雨。下周一偏南風至西南風，回到午後雷陣雨天氣。

▲今日高溫提醒。（圖／氣象署提供）