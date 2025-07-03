　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱帶系統明起接近　周末全台水氣增

▲▼0703上午衛星雲圖。（圖／氣象署提供）

▲台灣南方的熱帶系統預計明天沿著東邊外海北上。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今年第3號颱風「木恩」目前在日本東南方海面，對台灣及日本均無影響，至於台灣南方的熱帶系統，預計明天沿著東邊外海北上，周六、周日影響台灣，屆時天氣轉為不穩定，東半部及南部整天有不定時雷雨，午後各地都有局部大雨。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天台灣高溫炎熱，局部有36度以上，嘉義以南地區及各地山區午後留意雷陣雨。木恩颱風目前在日本東南方海面，偏北朝日本東方外海移動，對陸地無影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，台灣南邊熱帶系統環流中心還不明顯，未來一周路徑預估分歧大，可能朝海南島華南移動，或沿著東邊外海北上，甚至靠近台灣，今、明天是觀察時間點，移動過程中可能在周六、周日影響台灣，屆時降雨會逐漸明顯。

趙竑表示，目前台灣受太平洋高壓影響，晴朗穩定，西半部有局部高溫，北部、彰化、雲林、嘉義及台南都有36度以上，大台北盆地及新竹有37度，其他地區32至34度，東半部要留意整天不定時短暫陣雨，午後熱力作用影響，嘉義以南及各山區有雷陣雨，甚至局部大雨。 

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今天降雨提醒。（圖／氣象署提供）

趙竑指出，今天低壓在呂宋島東北外海，台灣偏東風，明天低壓沿著東邊外海北上，周六、周日往琉球群島移動，低壓帶隨之北抬，天氣變不穩定，下周一、周二偏南風，回到夏季午後雷陣雨天氣。

未來一周降雨趨勢，他表示，明天偏西南風，中南部清晨至上午海陸風輻合有零星短暫雨，其他山區及新竹以南平地為午後雷陣雨。周六、周日低壓帶北移，降雨明顯，東半部及南部整天有不定時雷雨，午後各地都有局部大雨。下周一偏南風至西南風，回到午後雷陣雨天氣。 

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今日高溫提醒。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
警開11槍逮捕賓士男　父衝到場攔阻哭求
快訊／中油三接34歲潛水員溺斃原因曝　面罩接頭脫落
美越貿易協議！3檔同步開出漲停板　2成衣股創高
工地巨大鐵條掉落！　騎士遭砸中「慘斷6顆牙」
快訊／2天沒上工！兒子同事上門找人　驚見1家5口亡
警攻堅逮人！　驚見「學生妹」激戰男客
熱帶擾動「就在家門口」！　專家曝未來可能路徑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交友軟體不拼顏值！交友軟體數據揭穿配對潛規則　職稱可能讓人右滑秒拒

存錢總是撐不久？試試超療癒「100天抽卡挑戰」讓你玩著玩著就變有錢

熱帶系統明起接近　周末全台水氣增

月薪3萬5「一年能存18萬？」　全場一算愣：在做夢吧

台灣沒人能打仗「愛國只是說說」　館長曝真相：開戰後第一個跑

「丹醇研選霜淇淋」腸桿菌超標！複驗不合格　高雄衛生局開罰3萬

熱帶擾動「就在家門口」！專家曝未來可能路徑：周末要注意

高雄人快儲水！7／7停水11hrs　影響4區4900戶...範圍曝光

吐噶喇群島狂震900次　專家示警還有一波：最壞狀況規模8

睡到一半被熱醒！高雄凌晨無預警停電　586戶受影響原因曝光

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

交友軟體不拼顏值！交友軟體數據揭穿配對潛規則　職稱可能讓人右滑秒拒

存錢總是撐不久？試試超療癒「100天抽卡挑戰」讓你玩著玩著就變有錢

熱帶系統明起接近　周末全台水氣增

月薪3萬5「一年能存18萬？」　全場一算愣：在做夢吧

台灣沒人能打仗「愛國只是說說」　館長曝真相：開戰後第一個跑

「丹醇研選霜淇淋」腸桿菌超標！複驗不合格　高雄衛生局開罰3萬

熱帶擾動「就在家門口」！專家曝未來可能路徑：周末要注意

高雄人快儲水！7／7停水11hrs　影響4區4900戶...範圍曝光

吐噶喇群島狂震900次　專家示警還有一波：最壞狀況規模8

睡到一半被熱醒！高雄凌晨無預警停電　586戶受影響原因曝光

急徵哭喪人員「哭2.5小時賺2000元」　需要珍貴眼淚！一票搶報名

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

高雄違規熱區又出事！女騎士「紅燈直直撞」　遭小貨車擊落送醫

交友軟體不拼顏值！交友軟體數據揭穿配對潛規則　職稱可能讓人右滑秒拒

新北警開11槍逮賓士男　父到場攔阻哭求「早上就要他去投案」

臉書淪詐騙溫床！台灣民間反詐騙協會面談被害人　協助提告求償

國民黨團推「反惡罷撲克牌」！　賴清德、柯建銘榮登Joker牌

台積電分紅開獎！他收「史上最大包」領1.8M：M是百萬謝謝

28歲女做取環手術致「子宮穿孔」　她崩潰：被當成臨床教學

怒告好市多賣「山寨」Lululemon！　原價3千多外套變2百

舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！

生活熱門新聞

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

男自述「沒有症狀」確診食道癌末期

快訊／木恩颱風今晨生成　路徑曝光

快訊／「藍記麻辣鍋」驚傳永久歇業！

雙颱若成2條路北上　恐逼台殺個措手不及

17歲台灣少女「拒說來自中國」瘋傳！　結果竟是AI捏造

可能有雙颱！　「丹娜絲」醞釀中恐直接威脅

可能成新颱風　輝達AI預測路徑曝

抓到老公嫖妓　人妻喊「做1次給300元」！半年後近況曝

防中暑不能只喝水！醫師曝關鍵

賴清德喊「軍人搭機升商務艙」　華航：正在研議中

醫師泛舟捲暗流溺斃　命理師：6命格當心

擾動發展中！　2地風雨可能最顯著

更多熱門

相關新聞

木恩颱風生成　日氣象廳：路徑仍有變數

木恩颱風生成　日氣象廳：路徑仍有變數

日本氣象廳3日凌晨發布最新警報，指出小笠原近海已生成今年第3號颱風木恩，目前正以每小時約10至20公里的速度朝西北前進，預計未來將沿本州東側的海域朝北前進，但目前路徑仍不穩定，氣象廳呼籲民眾持續關注後續動向。

可能有雙颱！　「丹娜絲」醞釀中恐直接威脅

可能有雙颱！　「丹娜絲」醞釀中恐直接威脅

擾動發展中！　2地風雨可能最顯著

擾動發展中！　2地風雨可能最顯著

快訊／木恩颱風今晨生成　路徑曝光

快訊／木恩颱風今晨生成　路徑曝光

雙颱將生？輕颱路徑曝　打轉再衝台灣

雙颱將生？輕颱路徑曝　打轉再衝台灣

關鍵字：

天氣降雨溫度颱風

讀者迴響

熱門新聞

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

獨／台中驚傳一家五口命案！

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

長髮妹餐廳公然脫下「水手裙」吃飯　全場傻眼

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

男自述「沒有症狀」確診食道癌末期

快訊／木恩颱風今晨生成　路徑曝光

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

竹科男公司機房身亡！留下2幼女　妻崩潰

快訊／「藍記麻辣鍋」驚傳永久歇業！

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面