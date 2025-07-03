熱帶擾動「3階段發展」　粉專曝1關鍵：路徑可能更飄忽不定

▲熱帶系統周末靠近，全台水氣增加。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

菲律賓東方海面上的熱帶擾動發展中，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動未來將有3階段發展，預計脫離呂宋陸地後，有機會增強為颱風，之後路徑將取決於南北兩股高壓的勢力消長，若兩股高壓勢均力敵，台灣東方海域將形成「鞍型場」，屆時路徑更加飄忽不定，但因距離相當近，應變時間短。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前熱帶擾動98W正與菲律賓呂宋島纏鬥中，受地形干擾影響，發展步調偏慢，但未來幾天將進入關鍵轉折期。初期階段為現在至周末，北方太平洋高壓導引，98W沿呂宋島近岸西行，周末抵達台灣西南方近海，「脫離呂宋陸地後，逐漸增強為熱帶低壓，甚至發展為今年第4號颱風丹娜絲。」

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▲熱帶擾動98W發展預測。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

第二階段為周末至下周初，北方高壓勢力減弱，遠洋低緯度的副熱帶高壓西伸，成為主導98W的主要導引角色，屆時98W可能大幅轉向，經由台灣南端或巴士海峽進入台灣東部海域。

第三階段為下周初至中期，粉專表示，98W位於台灣以東，路徑將取決於南北兩股高壓的勢力消長，「若兩股高壓勢均力敵，台灣東方海域將形成『鞍型場』，屆時98W可能受困其中，移動趨緩、路徑更加飄忽不定。」

粉專提醒，98W目前發展與路徑仍存在高度不確定性，未來幾日預報可能頻繁調整，對台灣的實質影響程度仍有待觀察，但因距離相當近，應變短，要密切注意。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

另外，中央氣象署預報員趙竑上午說明，台灣南邊熱帶系統環流中心還不明顯，未來一周路徑預估分歧大，可能朝海南島華南移動，或沿著東邊外海北上，甚至靠近台灣，今、明天是觀察時間點，移動過程中可能在周六、周日影響台灣，屆時降雨會逐漸明顯。