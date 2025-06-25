CIA影片用中文公開招募「中國間諜」　陸國安部：操作業餘的滑稽之作

記者魏有德／綜合報導

美國中央情報局（CIA）一個月前在YT官方頻道上發出兩支影片，標題為「 選擇合作的原因」，內容則是用中文配音和字幕，呼籲中共的黨內人士可以跟CIA合作，成為投效美國的「中國間諜」。對此，大陸國安部今（25）日透過官方平台痛斥，CIA昏招迅速引發全球網友群嘲，堂堂世界頭號「情報霸主」又一次憑藉其「迷」之操作淪為國際笑柄。

▲大陸國安部部長陳一新。（圖／翻攝微博）

大陸「國家安全部微信公眾號」文章稱，美國中央情報局在社群媒體平台上發佈中文影片，明目張膽招募中方人員從事間諜活動，這兩部煞費苦心的「招聘廣告」充斥著蹩腳話術與誣蔑言辭，將美情治機關荒唐可笑的策反邏輯和歇斯底里的癲狂情緒暴露無遺。

▲大陸國安部微信公眾號。（圖／翻攝微信）

文章分別以「失魂落魄的壯膽之舉」、「黔驢技窮的投機之舉」、「操作業餘的滑稽之作」和「夾帶私貨的爭寵之策」為題，批評CIA拍攝「招募廣告」的手法，讓外界有理由懷疑其「專業水準」，同時，也向美國間諜情報部門提出警告，「企圖挑唆中國人民背叛祖國的行徑必將失敗，任何對華開展情報滲透的圖謀注定徒勞。」

這兩支「招募廣告」分別由虛構的中共黨內官員和基層公務人員為主角，透過第一人稱視角，突顯出大陸官場裡的升遷和人事問題，藉此誘惑觀看影片的大陸幹部「成為自己命運的主宰者」和「創造美好遠景」。