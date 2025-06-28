231名碩博士「搶郵局鐵飯碗」擠進二試　搬30kg郵袋爭上榜

▲中華郵政釋出1113名職缺，231名碩博士搬30kg郵袋體能測驗。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政釋出1113名職缺，起薪最高約5.5萬元，5月4日舉辦筆試，今天(28日)舉辦體能測試和口試，其中有231名碩、博士學歷者進入第二試，占碩博士報名人數近20%，需在1分鐘內搬30公斤郵袋來回跑14趟可拿滿分，中華郵政表示，錄取名單將於7月9日公布。

中華郵政今(114)年公開甄選職階人員，正取1113名，備取507名，各類職階人員起首月薪突破40K，櫃台業務等五項類科月薪4萬440元，郵遞業務及運輸業務等兩項類科月薪4萬1750元，一般金融等28項類科月薪4萬5180元，法務等11項類科月薪5萬5625元。

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繼今年5月4日舉辦筆試初試後，今在台灣師範大學及育達高中舉辦甄試第二試，參加口試人數為2229人，其中需參加體能測驗人數1307人。體能測驗時間為每人1分鐘，考生需在5公尺的距離內來回搬運30公斤郵袋，搬運14次且無其他違規情形者，可獲得滿分。

中華郵政表示，甄試進入第二試考生中，具有碩士學歷者為231人，其中博士則是3人，占本次碩、博士報名人數比率約19.9％，112年比例則是約12.05％，至於考生是否獲錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係，此次甄試結果將於114年7月9日下午2時榜示。