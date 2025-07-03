罷團批縣府未通知就拆看板　雲林縣府：影響行車視線依法處理

▲罷團志工們重回設置地點表達不解與不滿。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林四湖鄉近日傳出罷免立委丁學忠的廣告看板遭「整座拆除」，引發罷團強烈不滿，直指縣府未先通知、程序不透明。對此，雲林縣政府表示，該看板位於道路範圍且接近路口10公尺內，有影響行車視線疑慮，屬「即報即拆」案件，處置依法行政、與罷免立場無關。

遭到拆除的，是由罷免團體「雲林拔釘」設置、支持議員顏嘉葦協助架設的「罷免丁學忠」宣傳看板，位於四湖鄉中正路與雲136-1路口。看板於6月28日遭縣府派員拆除，罷團志工得知後傻眼，直言：「從沒接到通知，整排就這樣被清光了！」

罷團發言人露西歸表示，照理縣府應先開具文書限期改善，怎麼會直接出手？她也質疑，若此案標準適用，「那反罷免方的看板也該一視同仁！」會中，縣議員顏嘉葦服務團隊志工團長郭佩瑄也當場提出質疑：「我們願意配合公部門調整，但什麼都沒講就拆除，這樣真的合理嗎？」

雲林縣政府交通工務局說明，係接獲四湖鄉公所轉報民眾檢舉，經查該廣告物位於路口10公尺範圍，屬即報即拆的違規廣告物，依法予以拆除，呼籲民眾應依規申請設置廣告物，如獲通報違規都會依規定辦理。並強調「整體處理標準一致，並無針對特定團體」。

雲林地檢署表示，縣府執行拆除行為是否符合相關行政法規規定，會進一步查證釐清，確保行政行為是否在法律容許範圍內。

▲原設看板處已清空，右側地面可見紅線，證實該處確實緊鄰路口。（圖／記者游瓊華翻攝）