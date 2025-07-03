「軍人搭機升商務艙」有望9/3推出　交長：已有航空公司規劃中

▲交通部長陳世凱（中）透露已有航空公司規劃軍人節推出軍人搭機升商務艙。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

今年7月1日起軍人在國內機場搭乘6家國籍航空國際線航班可享優先登機的禮遇，總統賴清德1日再喊話加碼，未來若商務艙有空位，應該讓軍人優先升等，引發熱議。交通部長陳世凱今表示，已有航空公司在內部規劃跟討論，並表示希望在9月3日軍人節推出。

總統賴清德1日晚間在「國家團結十講」第4講「國防」指出，政府致力提升國軍待遇與福利，開放軍人出國自由行，即日起6家國籍航空提供「軍人優先登機」。他現場也加碼，要請交通部長陳世凱繼續接洽，「登機後如果發現商務艙有座位，要自動升等。」

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陳世凱今指出，基於愛軍、敬軍理念，有跟航空公司溝通讓軍人優先登機，感謝華航積極主動協調溝通，已經有6家航空公司軍人享有優先登機，也有人討論比照國外航空公司模式，若機上商務艙剛好有空間，就讓軍人升等，這部分有跟航空公司溝通，已有航空在內部規劃跟討論，並表示希望在93軍人節推出。

對於可能造成航空公司營收損失，陳世凱表示，總統說明很清楚，這項政策是針對「剛好有空位」，若航空公司票已賣完，或是想讓會員優先升等，也尊重航空公司營運，是在不影響業者商業運作模式下，歡迎禮遇軍人。

陳世凱指出，大家可以有繁榮、平穩的生活，保家衛國軍人很重要，日前在軍人優先登機記者會上，華航董事長高星潢也有提到，是因為國軍付出很大努力，航空公司才能有這麼好發展。

他也說，高星潢董事長一直很積極努力協助，希望93軍人節有更多優惠。另外，遊樂園優惠也會請觀光署協調，交通部不會落後，會積極協調。至於其他配套措施因為還沒有具體細節，之後再對外報告，航空公司也正準備中。

另有外界喊話「警消」應同步享有，陳世凱僅說，會滾動再檢討。