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宜蘭欠稅王是他！擁觀海渡假村60多間房　最低每坪12萬拍出4戶

▲▼宜蘭「欠稅王」苗栗44歲林姓男子的宜蘭海景渡假村拍出4戶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭「欠稅王」苗栗44歲林姓男子的宜蘭海景渡假村拍出4戶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

從事投資業的苗栗44歲林姓男子，房產遍布全台，單是在宜蘭就擁有60多間房產，但他欠繳房屋及地價稅619筆、542萬元稅款，被行政執行署宜蘭分署列為宜蘭「欠稅王」。宜蘭分署今（2025）年選定林男名下「蘭陽觀海渡假村」10戶進行拍賣，經過3次降價後，吸引超過50人搶標，最終以629萬多元拍定4戶。

▲▼宜蘭「欠稅王」苗栗44歲林姓男子的宜蘭海景渡假村拍出4戶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

行政執行署宜蘭分署表示，苗栗44歲林男，多年前捲入違法吸金投資案，案件至今仍在司法審理中。而林男將當年賺來的資金大量投入房地產，其中宜蘭「蘭陽觀海渡假村」一口氣購入60多房，但卻未繳納相關稅款。宜蘭分署於2021年開始催繳，今年則因房價波動等因素，強制執行法拍。

拍賣過程中，渡假村每坪底價從首拍的20萬元一路降至第3拍的11萬至13萬元不等，吸引大量競標者進場。最終4戶成交，包括16坪190萬元、12坪175萬元、12坪142萬元及10坪122萬元。得標者多為北部民眾，據了解，多數是看中海景房作為渡假休閒用途，認為以每坪不到13萬元購入相當划算。

▲▼宜蘭「欠稅王」苗栗44歲林姓男子的宜蘭海景渡假村拍出4戶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭房仲業者認為，屋齡達28年「蘭陽觀海渡假村」，可遠眺壯麗海景與龜山島，深受外地客青睞。且建物房型多元，不僅有小坪數套房，還有挑高樓中樓設計，近半年實價登錄每坪約12萬元。

▲▼宜蘭「欠稅王」苗栗44歲林姓男子的宜蘭海景渡假村拍出4戶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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