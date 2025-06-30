快訊／黑煙竄天畫面曝！宜蘭大型碾米工廠大火　勇消搶救中

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭五結鄉福和二路一間大型碾米工廠，今（30）日上午，突然起火燃燒猛烈，黑煙直竄天際，整個廠區陷入火海，消防人員到場確認沒人受困，目前正在全力搶救。

▲宜蘭五結鄉福和二路一間大型碾米工廠大火。（圖／擷取自《宜蘭知識+》，下同）。

宜蘭縣消防局今上午8點6分接獲五結鄉福和二路一間大型碾米工廠報案後，出動五個消防分隊人車前往灌救，消防人員抵達現場時，整個廠區已陷入火海，立即布線救火。初步調查，目前無人員受困。詳細起火原因，有待火調科進一步釐清。