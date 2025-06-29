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警車卡頭城平交道遭諷「該罰9萬」　不算違規原因曝

▲礁溪警分局巡邏車，卡在頭城鎮吉祥路平交道，網：該罰9萬元。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

▲礁溪警分局巡邏車卡在頭城鎮吉祥路平交道，警方解釋不算違規。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

記者游芳男／宜蘭報導

昨（28）晚7時許，一輛宜蘭礁溪警分局的巡邏車被民眾發現卡在頭城鎮吉祥路平交道，進退不得，後來由平交道保全人員把柵欄抬起來，才讓警車得以往後退，網友批評警車闖平交道，該罰9萬元。警方解釋，當地有主線及支線平交道，位於支線的巡邏車為了等主線車通過，才沒有躲過柵欄，不能算違規。

據了解，頭城鎮吉祥路有兩座平交道的設計很特別，面對鐵軌的是主線道路平交道，在主線道的右側另有一條小巷，還設有一個小型平交道；在柵欄放下的儀控秒數方面，主線的柵欄先放下來，支線會晚個幾秒，造成支線車輛經常要停等主線的車輛先過。

礁溪警方表示，他們把網友拍到反映的情形，連同監視器與鐵路警察討論，經查員警在執行公務期間，駕駛巡邏車行至平交道路口時，先等待主線車流通過，以致平交道閃光燈亮起時，車頭已經明顯超過停止線，當時的橫桿也未降下來，員警當下考量若持續前進恐會造成事故，所以停車。

警方說，巡邏車停車的當下，橫桿柵欄降下來卡在車頭，由保全協助離開平交道，所以不能算是違規，礁溪警分局將持續教育員警遵守交通規則，小心通行平交道。

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