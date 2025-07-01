司法雙雄搬新家！彰化分署今搬員林首拍吸睛　地檢署也換新址　　

▲彰化分署今搬新家。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署今(1日)從原本的彰化市農會大樓，正式搬遷到員林大道二段102號的新廳舍上班，並舉辦首場不動產拍賣會，其中最受吸引投資人關注的就是台化彰化廠附近一筆每坪單價約 6.5萬元的土地。此外，彰化地檢署也將在7月21日 進駐新大樓，兩大司法機關都搬新家，員林市成為彰化司法新核心地區。

彰化分署原本在彰化市農會大樓辦公，一租就是25年，如今終於搬進全新獨立廳舍，地點就在員林大道二段，對面是彰化地方法院和員林演藝廳，旁邊則是即將搬遷的彰化地檢署，未來民眾洽公、開庭都更方便。新大樓是地下1層、地上4層的鋼筋混凝土建築，空間更寬敞，動線也更流暢。

▲彰化分署今搬新家。（圖／記者唐詠絮攝）

今天拍賣會上，最受關注的是台化彰化廠附近一筆287坪土地，這也是搬新家首拍，底價460萬元，換算每坪約6.4萬元，中午已經有不少搶標的民眾到現場等候。

除了該筆土地，今天下午還拍賣田尾鄉光復路、溪州鄉公平街的透天厝，以及 彰化市、大城鄉、竹塘鄉、南投草屯鎮、竹山鎮 等多筆土地，想撿便宜的投資人可以多加留意。

不只行政執行署搬家，彰化地檢署也將在7月21日從員林市中山路二段舊址，搬遷到新廳舍。新大樓是地上8層、地下2層的現代化建築，空間更大、設備更新，未來偵查、開庭都會更有效率。這次兩大司法機關陸續搬遷，代表員林市 將成為彰化司法新重心，未來民眾要辦理強制執行、開庭、偵查等業務，記得別跑錯地方。

▲彰化地檢位於員林大道新廳舍。（資料圖／記者唐詠絮攝）