宜蘭貨車拖行狗！牠倒地全身傷...目擊駕駛急攔停　動防所回應了

記者游芳男／宜蘭報導

昨（30）晚10時許，宜蘭頭城鎮開蘭橋上，一輛小貨車竟然拖著一隻黑狗在路上行駛，狗已癱軟倒臥地面仍被拖拉，全身傷痕累累。後方駕駛見狀急忙示警要求貨車停下，但貨車司機置之不理。目擊民眾拍下影片並發文怒批「狗都要拖死了，叫也不停，根本是故意的」。網友熱議大罵駕駛虐待動物。飼主澄清表示，狗原本在後車斗，可能因不明原因掉落才被拖行，並承諾會送醫治療。

▲宜蘭頭城鎮開蘭橋上小貨車栓著黑狗在路上拖行，狗倒臥地面還繼續拖拉，傷痕累累。（圖／擷取自《Threads》）

據了解，影片顯示狗隻被拴在貨車右後方，拖行途中因力氣耗盡倒地不動，甚至頭部多次摩擦地面。雖然後方車輛成功攔停貨車，但司機僅將狗丟回車上便離去。事後有照片顯示，狗隻回到家後蜷縮在角落，地面疑似有血跡。飼主澄清表示，狗原本在後車斗，可能因不明原因掉落才被拖行，並承諾會送醫治療。

警方調閱監視器後初步發現，貨車自復興路開始行駛時，狗隻已被拴在車輛右後方。狗起初還有力氣跟著跑，但在開蘭路折返時疑似體力耗盡倒地遭拖行。宜蘭縣動植物防疫所指出，拖行犬隻行為已違反動物保護法第5條「不得以汽、機車牽引寵物」，若造成受傷最高可罰7萬5000元，若故意導致死亡則可判2年以下徒刑。防疫所將釐清飼主是否知情或故意，並要求相關人員到案說明。