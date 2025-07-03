初判死因曝！豐原1家5口一氧化碳中毒亡　疑代購黃金遭詐走上絕路

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中市豐原區發生王姓一家五口輕生悲劇，疑投資黃金失利走上絕路。 檢察官今（3）日相驗，初步研判一氧化碳中毒呼吸衰竭死亡，不用解剖，家屬無意見。

▲台中豐原傳出一家五口輕生死亡。（圖／記者許權毅攝）

據了解，王家租屋在豐原，王父經營軍用品店，三名子女中僅有34歲二女兒已結婚，先生在屏東空軍服役，至於大女兒無業，小兒子則在工廠上班。豐原分局接獲報案，王家人一家多日未現身，王家小兒子的同事找不到人，到軍用品店查看，發現大門深鎖，報警後，警方在里長、鎖匠陪同下拉開鐵捲門進入才發現憾事。

▲在屏東空軍服役的王家二女婿接到噩耗趕回台中，只見到妻子跟丈人等一家五口冰冷遺體。（圖／記者白珈陽攝）

初步了解，王姓大女兒加入代購群組，自己先刷卡購買黃金，透過中間人交給對方，對方連同費用、數千元手續費再匯給她，大女兒覺得有利可圖，全家人都陸續加入代購，後來驚覺遇上詐騙集團，逐漸陷入債務無底洞，光房子就設定抵押800萬，以及4張共2百萬元支票，王家人曾2度向外求助，也約好法律服務，不料，一周後還是傳出惡耗。

▲台中地檢署檢察官汪思翰。（圖／記者白珈陽攝）

檢方稍早相驗，包括涂女的弟弟、在屏東服役的二女婿等前往認屍，家屬哀慟不願多說一句；檢察官相驗後，初步研判一氧化碳中毒呼吸衰竭死亡，不用解剖，家屬無意見。

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