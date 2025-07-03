仙塔律師刺青被酸　同行曬手臂一大片「也看過包手」：進步點好嗎

▲仙塔律師身上有許多刺青。（圖／翻攝自仙塔律師Threads）



記者施怡妏／綜合報導

網紅律師「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，以70萬元交保，她強調自己和詐騙集團事前不認識，很抱歉讓大家擔心了。就有網友指出，仙塔律師身上有多個刺青，與專業的律師形象很不搭，對此，李菁琪律師表示，很多律師都有刺青，甚至還有包手的，「刺青只是個人意志的展現，完全不影響工作。」

李菁琪律師在粉專發文，最近仙塔律師的新聞引起關注，有不少人質疑，律師刺青是否符合律師專業形象？她提到，目前不少中生代律師都有刺青，認識的「包手」律師就有兩位以上，刺青並不影響他們的專業能力，只是個人意志與理念的展現。

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李菁琪律師分享自己身上的刺青內容，包括大麻花、罌粟、蘑菇、古柯葉等，都是被汙名化的植物，以及象徵司法精神的拉丁文「無罪推定」（ei incumbit probatio qui dicit），這些圖案對她來說具有深層意義，「2025年都過一半了，進步點好嗎？」

底下也釣出王至德律師留言，「我也不覺得應該把刺青視為一件不好的事，其實去歐美地區看看就會發現刺青的人非常多，只有亞洲人會對刺青大驚小怪，刺得好的是很有藝術感的，不過如果是亂刺的，就還是別了，只會讓人看起來像小孩塗鴉......對，歐美人士有的刺青就是給人這種感覺。」

事實上，仙塔律師曾分享，胸口刺青「FORCE MAJEURE」的背後意義，是法律術語「不可抗力」的意思，「當初律師考試有一門必考科目-法學英文，背法律專用語的英文單字時，直接愛上這個術語。『不可抗力force majeure』：是一種人類不能預見、不可避免、不能克服的自然、社會現象客觀情況。常常在契約或法條裡面作為免責事由。」

本文獲「李菁琪律師」授權轉載。