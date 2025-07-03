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代購黃金遭詐上千萬！豐原一家5口悲劇　曾兩度找議員求助

▲▼豐原全家5口輕生原因曝，代購黃金被詐數千萬。（圖／記者許權毅攝）

▲豐原一家5口輕生原因曝，疑代購黃金遭詐數千萬。（圖／記者許權毅攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區王姓一家五口驚傳在家輕生，死因待查，初步了解，王姓大女兒加入代購群組，自己先刷卡購買黃金，透過中間人交給對方，對方連同費用、數千元手續費再匯給她，大女兒覺得有利可圖，全家人都陸續加入代購，後來驚覺遇上詐騙集團，逐漸陷入債務無底洞，光房子就設定抵押800萬，以及4張共2百萬元支票，王家人曾2度向外求助，也約好法律服務，不料，一周後還是傳出惡耗。

王家人上周就求助民代，一開口就說「我們好像被詐騙了」，當天，媽媽帶著大女兒到議員服務處求助，隔天，父母、大女兒二度前來，服務處人員聆聽過程，但有聽沒有懂，還建議，如果有被討債人員上門影響生意可以報警，裝設監視器，服務處還提醒，周四晚上有法律服務，但王家人後來爽約。

▲▼豐原全家5口輕生原因曝，代購黃金被詐數千萬。（圖／記者許權毅攝）

初步了解，王家人先刷卡代買黃金，透過中間人將黃金交給對方，不久，對方不但匯給她們黃金費用，還給數千元手續費，但對方是誰？不怕刷卡買了黃金對方不付？以及為何由父親簽4張共200萬元支票，王家人都說不清楚。

據了解，王家人拿房子抵押設定7、800萬，合理懷疑之前早已支付不知多少債務，研判債務愈滾愈大，深陷無底洞，才讓全家走上絕路。

警方表示，5人手機解鎖還需幾小時時間，目前查無任何報案紀錄。

▲▼豐原全家5口輕生原因曝，代購黃金被詐數千萬。（圖／記者許權毅攝）

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