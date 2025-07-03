台中一家5口走上絕路！市府致贈慰問金　盧秀燕下令：務必查明真相

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中市豐原區一處住宅發生五口命案！據了解，王姓一家（62歲王男、63歲涂姓妻子、35歲女兒、34歲女兒、28歲兒子）疑似因債務問題走上絕路，對此，台中市副市長鄭照新表示，台中市長盧秀燕在得知消息後，已經第一時間責令警方務必要查明真相。

▲台中市副市長鄭照新。（圖／記者許權毅攝）

鄭照新指出，發生一家五口不幸輕生的悲劇，感到非常悲痛，市府在第一時間慰問家屬，並請家屬不要擔心，後續的喪葬相關費用，市府及民政局都會全力協助，另外若還有其他需要協助的部分，社政單位也會全力協助。

鄭照新表示，稍早市府已經在派出所先行致贈家屬慰問金，希望能幫助他們度過最艱難的時刻，因為對於家屬來講，處理後事是個很大很大的心理壓力、負擔，市府將全力進行輔導、協助。

對於外傳一家五口是因遭詐騙、投資失利、債務問題走上絕路等說法，鄭照新強調，市長盧秀燕已經在第一時間責令警方，務必查明真相，同時呼籲「大家在遇到這方面的疑問跟困難的時候呢，第一時間都可以跟我們的社政單位或者是警察單位來做聯繫，他們都有專業的應對這套，來幫助大家，千萬不要想不開。」

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