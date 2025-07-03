空間×風格×材料的交會！　「好感空間展」台南開展探索理想生活

▲「2025好感空間展」7月3日至6日在大台南會展中心登場，市長黃偉哲出席開幕邀請民眾觀展。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

跳脫傳統建材展的框架，融合生活風格與設計感的「2025好感空間展」，3日起至7月6日在大台南會展中心登場，以「解構材料與日常的關係」為核心，規劃6大主題展區、22場專業講座、藝術感十足的VIP Room與台南小吃體驗，展現材料與空間的多重面貌，市長黃偉哲邀請民眾走進展場，為空間帶來「有感」的改變。

黃偉哲表示，台南作為台灣首座城市，空間與文化的結合向來引人注目，而「好感空間展」正是從設計的角度出發，提出對生活與空間的創新想像。他也特別提到，台南與日本仙台締結為友誼城市，雙方攜手的「2025台南國際建築三年展」也將於4日在台南美術館二館盛大開幕，歡迎大家一同關注台南在國際建築領域的跨界交流與展望。

展覽由佶士達展覽策展人吳鬱雯與吳思賢聯手規劃，跳脫傳統攤位思維，強調「展區就是主角」，今年六大展區從「材料創新」、「生活選品」到「施工整合」、「工藝傢俱」全面升級，深入描繪生活與空間的感官連結。

本屆展覽更與中華民國室內設計協會（CSID）合作規劃「影響力講堂」，邀集建築、室內、工業設計與跨領域專家共22位，聚焦「根源、非典型、韌性、未來」等四大主軸，讓觀者不只看展，更能走入材料背後的產業鏈與設計思維。

策展人吳鬱雯表示，「我們希望觀展者能從生活中重新認識材料的表情，發展出屬於自己的好感空間。」她也鼓勵民眾不需具備設計背景，只需抱著好奇與探索的心，就能在展覽中找到共鳴。

3日開幕現場嘉賓雲集，立委陳亭妃、議員陳怡珍親自到場力挺，外貿協會、台灣設計研究院、建築師公會等單位亦派員共襄盛舉，共同為打造城市空間美學開啟新頁。