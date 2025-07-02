台南裕文國小登上澳洲校園音樂殿堂　奪金賞締台灣之最

▲台南裕文國小管樂團勇奪澳洲學校管弦樂節金賞獎，市長黃偉哲接見表揚（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

以音樂為橋梁，奏響國際舞台！台南市東區裕文國小管樂團日前受邀赴澳洲參加「第63屆澳洲學校管弦樂節」中學組賽事，最終榮獲金賞獎最高榮譽，市長黃偉哲2日親自接見團員，肯定學子們以音樂徵服世界，為台南爭光。

黃偉哲市長表示，裕文國小的表現令人驕傲，孩子們不僅以音樂感動澳洲觀眾，更象徵南市音樂教育的豐碩成果。他強調，市府將持續挹注資源支持藝術教育與國際交流，鼓勵更多學校拓展視野，讓台南在全球文化舞台上發光發熱。

教育局長鄭新輝指出，音樂教育是培養學生美感素養與團隊合作的重要方式，台南市長期致力推動音樂紮根工程，從市級到全國賽事均提供舞台支持。裕文國小此次能從國內賽場走向國際，摘下金賞肯定，不僅是學校榮耀，更象徵南市音樂教育的深耕成果。

校長陳彥宏表示，裕文國小管樂團自2011年創立以來，已連續多年代表台南出徵全國賽事，屢獲特優肯定。今年除勇奪全國管樂合奏專案特優，更遠徵澳洲，在國際音樂盛會上一舉成為台灣史上首支登上ASBOF舞台的小學團隊，具有指標意義。

他補充，此行不僅參加正式比賽，也與雪梨當地學校展開深度交流。團隊在開場即演奏《望春風》，並與澳洲學生合奏展現跨文化合作，贏得現場滿堂彩；另安排前往兩所小學進行合奏體驗與文化互動，學生們以音樂作為語言，結交國際友誼，拓展全球視野，這些寶貴經驗將成為孩子一生的美好記憶。