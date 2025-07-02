狼師摸學生115次！補習班幫脫罪：他是台大高材生　法官打臉

▲基隆市一家知名補習班狼師猥褻4名國中女學生，補習班也要連帶賠償。（示意圖，非當事人／取自圖庫photoAC）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆市一家知名補習班驚傳狼師猥褻4名國中女學生，次數多達115次。據悉，林姓狼師是台大財金畢業的高材生，也是該補習班負責人的兒子，2022年2月至2023年4月間，林男趁輔導女學生課業時，竟伸出鹹豬手撫摸女學生多處身體私密部位。基隆地院審理後，認定林男犯22個權勢猥褻罪，判刑3年8月；另犯93個成年人故意對少年犯強制罪，判刑3年，得易科罰金。其中一名少女遭猥褻次數高達100次，她父母也提告林男和補習班求償，基隆地院審理，判林男和補習班要連帶賠償女學生60萬元，賠她父母各15萬元。可上訴。

判決指出，30歲林男在補習班教導國中學生數學、自然等科目，2022年2月至2023年4月間，林男利用上課或自習期間，藉口需討論學科成績，單獨將女學生帶到茶水間、教室談話，利用與其比肩坐在長椅上時，伸手從背後撫摸女學生腰部及胸部下緣等私密部位，時間約持續5到10秒，其中一名女學生更指控，林男送她下樓等家長接送時，趁機從背後環抱，並伸手摸捏她腋下及胸部。

林男共計對4名女學生伸狼爪，犯行高達百次以上。直到2023年4、5月，其中2名女學生才鼓起勇氣向學校老師通報，老師得知後也立即通報學校性平會，並啟動調查通知被害家長到學校會談，全案才曝光。

基隆地院審理後，根據被害人指述及綜合證人證詞，認定林男犯成年人故意對少年犯對受教育、訓練之人利用權勢猥褻罪，共22罪，各處有期徒刑7月，應執行有期徒刑3年8月；另犯成年人故意對少年犯強制罪，共93罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑3年，得易科罰金，全案仍可上訴。

其中一名13、14歲的受害女學生指控，林男將她叫到茶水間或教室後，以手撫摸她的腰部、腹部、大腿，猥褻次數高達100次以上，她雖警告林男不可以這樣子，但林男說好好好，之後還是繼續摸。

女學生的父母也對林男和補習班提出民事訴訟，認為林男從刑案審理期間就多次詆毀、汙衊被害人，林男父親在自家樓下開設補習班，老師就是林男母親、林男、林男高中同學等4人，都為親友關係，難認有監督、阻止林男犯行的可能，且遲至本案發生，補習班才在茶水間加裝監視器，可見補習班林男的監督、管理確有疏漏，應連帶賠償女學生、父、母各80萬元、40萬元、40萬元。

不過林男仍否認犯行，反控這些女學生經常聚集、結交男性友人，生活本來就不單純。補習班也表示，林男是台大財金系畢業高材生，也在台大證券研究社當講師，品學兼優、教學認真，深受學生和家長喜愛，補習班全部老師都會在空堂時，觀察學生上課情形或批改學生作業，也就是補習班對於僱用和監督林男教學上，已盡相當注意，就算學生發生損害，也不應負賠償責任。

不過民事法官也不採信林男說法，判定林男犯行屬實，且依照林男侵犯女學生的期間、次數、地點等情，補習班明顯對林男未盡監督義務，判補習班和林男須連帶賠償女學生60萬元，賠她父母各15萬元。可上訴。

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