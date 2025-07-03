1死6傷原因曝！小黃國3撞護欄停內側　休旅車閃不過釀3車追撞

▲國道3號北上計程車擦撞護欄，引發後方3車追撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

國道3號今天（3日）凌晨12時許，北上51.9公里處發生4車連環追撞。當時一輛計程車不慎擦撞內側護欄，停於內側車道上，但因該路段過於昏暗，遭一輛休旅車追撞，後續分別又遭其他車輛追撞，造成休旅車上2男3女受傷，其中副駕駛座上的女子則無生命徵象，送醫搶救仍宣告不治，目前正釐清肇事原因。

據了解，今天凌晨60歲方姓男子駕駛計程車從國道3號北上，行經51.9公里處時，行駛在中內車道疑似操作不當，擦撞內側護欄後停在內側車道，後方32歲陳男駕駛休旅車，因閃避不及撞上路中的計程車後停下，後方駕駛轎車的58歲鍾男，又再度撞上計程車，而另名駕駛保時捷休旅車的29歲鄭男，則與陳男發生擦撞。

▲陳男煞車不及撞上發生事故的計程車，副駕駛座上的女乘客送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護人員到場，發現陳男車上副駕駛座的54歲萬女已無生命徵象，將其從車內救出後施予CPR，並送往三峽恩主公醫院急救，經搶救仍宣告不治。後續將受傷的方男、陳男及同車的譚女、關女、武女及鄭男送醫治療，現場4輛車駕駛酒測值皆為0，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲用路人，車輛於國道故障或發生事故時，若無人傷亡且車輛尚能行駛，應遵循簡易A3事故移至安全處所之「開放離撥拍移等」步驟進行處理，以預防二次事故，同時呼籲不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

▲國道3號4車連環追撞，最後造成1死6傷。（圖／記者陸運陞翻攝）