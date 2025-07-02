國1連環撞！酒駕男失控釀4車事故...走下車又被撞　2人送醫

▲國道1號彰化路段發生酒駕釀4車追撞。（圖／翻攝自國道1968）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南下198公里今（2日）凌晨2點多，處發生一起驚悚連環車禍， 41歲施姓男子酒後駕車，不明原因撞上內側護欄後失控連撞3車，他下車在車道行走時遭後車擦撞，與另一名潘姓駕駛雙雙送醫。這件事故造成4車追撞，2人受傷送醫，現場一度封閉，現場至凌晨3點9分排除、恢復通車。

據國道警方調查，32歲的施姓男子今天凌晨酒後，開車行經國道1號南下198公里處時，疑似因酒醉不明原因失控，先撞上內側護欄，接著又擦撞行駛在輔助車道的周姓男子駕駛的半聯結車，隨後再撞上中線車道陳姓男子（55歲）的自小客車。

▲國道1號彰化路段發生酒駕釀4車追撞。（圖／國道警方提供）

更驚險的是，施男肇事後竟下車在車道上行走，結果又被蕭姓男子駕駛的小貨車擦撞後照鏡，接著潘姓男子開車經過時閃避不及，直接撞上施男的車輛，導致潘男四肢擦挫傷、胸口不適，施男則頸部受傷，2人意識清醒，被緊急送往彰化秀傳醫院治療。

警方到場後對施男實施酒測，發現他酒測值超標，當場舉發，並依《公共危險罪》移送偵辦。至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍由國道警方進一步釐清中。

▲▼國道1號彰化路段發生酒駕釀4車追撞。（圖／國道警方提供）