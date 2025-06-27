高雄連環車禍！　聯結車駕駛傷重搶救無效亡

記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

高雄市岡山區27日下午16時許發生連環交通事故，一輛黑色小貨車沿大仁北路行駛時，疑似失控連續擦撞多輛車輛後逆向行駛，最終與一部大型聯結車正面撞擊才停下。事故導致63歲鄭姓聯結車駕駛身亡、44歲李姓貨車駕駛受傷，詳細案發原因仍待釐清。

▲高雄發生連環車禍，63歲聯結車駕駛搶救不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）



根據調查，李姓駕駛27日下午16時許開著黑色小貨車，行經大仁北路時，突然連續擦撞多輛車輛，隨後逆向撞上大型聯結車。警方獲報後立即展開追緝，並在事故現場當場查獲44歲李姓貨車駕駛，現場一片狼藉，雙方駕駛皆有受傷。

▼高雄發生連環車禍，63歲聯結車駕駛搶救不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）



消防局接獲通報，緊急派遣6車10人前往現場救援，發現63歲鄭姓聯結車駕駛呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另李姓貨車駕駛則頭部撕裂傷、四肢多處外傷，意識清楚。救護人員立即進行急救處置後，將兩人分別送往醫院搶救，遺憾的是，鄭男經過搶救後，仍舊不治身亡。

警方初步了解，本起事故造成多輛車輛受損及兩人受傷。李男經酒測值為0mg/L，已排除酒駕，岡山分局將進一步報請檢察官進行抽血鑑驗，以釐清是否涉及其他成分影響駕駛行為。同時依《刑法》第185條公共危險罪，對李男予以逮捕偵辦，詳情仍待後續釐清。