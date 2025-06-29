板橋重機一家4貼追撞前車！妻抱娃噴飛摔落轎車頭　驚悚影片曝

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區28日下午發生一起車禍，33歲蔡姓男子騎乘黃牌大型重型機車，違規超載33歲林姓妻子、11歲兒子及1歲女兒，因與妻子聊天分心，未注意前方路況，直接追撞停等紅燈的小客車。猛烈撞擊導致林妻與懷中幼女騰空飛到前車車頭，所幸一家4口僅受輕傷，均無大礙。警方初步調查排除酒駕，將依違規超載對蔡男開罰，監視器也拍下驚險的撞擊瞬間。

▼林姓妻子抱著1歲女兒騰空飛起，監視器拍下驚險撞擊瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，昨（28）日下午4時許，板橋區文化路二段與陽明街口，當時蔡姓男子騎乘黃牌大型重型機車，載著妻子、兒子，1歲的女兒則用包巾包裹在妻子懷中，違規超載沿著文化路二段往土城方向行駛。行經事故地點時，竟因與妻子聊天而分心，未注意車前狀況，直接追撞前方停等紅燈、由37歲簡姓女子駕駛的小客車。

監視器畫面拍下驚險瞬間，蔡男駕駛的黃牌大型重機在幾乎沒有煞車的情況下，猛烈撞擊簡女小客車的車尾。巨大的衝擊力道，讓林妻與她懷中用包巾包裹的1歲女兒當場騰空飛起，落在自小客車車頭。事故造成蔡男一家4口全身多處擦挫傷，而簡女的自小客車車尾也嚴重變形、車窗破裂。救護人員獲報到場，將4人送往亞東醫院治療。所幸經檢查後，4人傷勢均無大礙。

警方對雙方駕駛進行酒測，酒測值均為0，初步排除酒駕肇事。現場已依規定進行拍照、測繪，並調閱監視器影像，以釐清詳細的事故原因。此外，警方也針對蔡男大型重機違規超載的行為，依違反《道路交通管理處罰條例》第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定者」規定，製單舉發，將處300元以上600元以下罰鍰。

▲▼簡女小客車車尾嚴重變形、車窗破裂 。（圖／記者陳以昇翻攝）