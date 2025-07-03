釜山深夜火災奪2命！小姊妹「獨自顧家」葬身火窟　居民驚爆停電

▲釜山公寓疑似冷氣和延長線短路起火，造成年幼小姊妹遭燒死。（圖／釜山消防本部）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山昨（2）日晚間，再度發生一起慘絕人寰的火災！這場大火造成一對就讀幼稚園與國小的小姊妹在家活活慘遭燒死，而姊妹的父母則是在稍早前外出工作，住家並未安裝消防灑水器。其他住戶透露，火災當晚曾斷斷續續發生停電。鑑識團隊研判，起火點位於冷氣和延長線。

根據《韓聯社》，南韓釜山廣域市機張郡機張邑2日晚間10時58分（台灣時間晚間9時58分）發生火災，起火點位於該棟公寓大樓的6樓，起火原因不詳，公寓警衛人員在聽到火災發生的警報音響、目睹濃煙和火花，且聽到爆炸聲後，旋即撥打119專線報案。

釜山消防本部獲報案後趕緊派遣人力趕抵現場，消防隊員破門而入後，在客廳陽台前發現倒臥在地、失去意識的8歲姊姊，並在玄關中門前發現6歲的妹妹，儘管在被發現18分鐘後就送往鄰近大學附屬醫院接受治療，但到院時已停止呼吸心跳，最後不幸死亡。

警方調查後發現，當時只有年幼的小姊妹待在家裡，姊妹倆在火災發生20分鐘前抵達住家，至於姊妹倆的媽媽則在返家2分鐘後便又外出工作。鄰居們向警方表示，姊妹倆的父母在附近經營夜間營業的店鋪。

住家內部大部分皆已遭大火焚燒，消防當局推估財產損失為2800萬韓元。據悉，該棟公寓大樓於2007年3月竣工，公寓社區由兩棟地下1層、地上13層樓的建築物組成，約有150戶入住，火災發生時疏散100多人。居民指出，其實早在火災發生前2個半小時，就反覆不斷停電。

釜山消防本部、國立科學搜查研究院、釜山警察廳、電氣安全公社今（3）日上午10時起抵達火災現場，進行長達3個小時的鑑識工作，他們研判火勢可能是從客廳的站立式冷氣機開始燃燒，而冷氣的電源線和延長線疑似出現短路痕跡，詳細的鑑定工作須透過顯微鏡完成。

據悉，早在9天前，釜山廣域市釜山鎮區開琴洞某公寓4樓，於6月24日凌晨4時15分也發生火災，年約10歲、7歲的小姊妹慘遭燒死，父母同樣趁深夜外出工作。