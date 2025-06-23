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花生OREO冰炫風買1送1！　麥當勞APP本周限定優惠一次看

▲▼麥當勞花生OREO冰炫風。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞APP本周優惠出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP本周限定優惠出爐，祭出花生OREO冰炫風、中杯指定飲料買1送1，還有小薯、勁辣香雞翅免費送等好康，歡樂送則是4大夯品買1送1，包括薯餅、蜂蜜奶茶等。特別提醒，除了歡樂送優惠可重複使用之外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至6月25日）
1. 單點中杯指定飲料買1送1（可口可樂／Zero／雪碧／檸檬紅茶）

●門市限定（使用期限：即日起至6月29日） 
1. 單點花生OREO冰炫風買1送1
2. 買超值全餐送小薯 
3. 單點大薯現折10元
4. 勁辣雞腿堡+中薯特價99元 
5. 單點豬肉滿福堡現折5元
6. 買麥脆雞套餐送勁辣香雞翅（得來速限定使用至6月27日）

●門市限定（使用期限：6月27日至6月29日）  
1. 買超值全餐送吉事漢堡

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至7月15日）
1. 單點大薯買1送1 
2. 單點薯餅買1送1 
3. 單點勁辣香雞翅買1送1
4. 單點冰蜂蜜奶茶買1送1 
5. 單點熱蜂蜜奶茶買1送1

另外，為歡慶手機點餐服務上線，至7月15日前可享「手機點餐單筆滿100元免費送4塊麥克雞塊」，須至APP回饋優惠專區兌換使用。

至12月31日前還有「街口幣回饋」，每周三、周四使用街口支付於手機點餐享加碼回饋，消費滿200元即享8%回饋，最高回饋20元街口幣；每周三、周四使用街口支付於門市、自助點餐機及得來速消費滿200元即享5%街口幣回饋，最高回饋10元街口幣，每人每天限回饋1次。

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲頂呱呱年中慶優惠只剩2天。（圖／業者提供）

頂呱呱年中慶優惠則只剩2天，至6月24日可享買1送1優惠，凡購買派對桶就送明星三寶組，派對桶2款任選包括「原味狂歡桶」內含原味雞腿3隻+原味炸雞3塊+可口可樂1.25L1瓶，特價499元；「辣味狂歡桶」內含辣味炸雞3隻+辣味雞翅3隻+可口可樂（1.25L）1瓶，特價529元，最高現省114元，明星三寶組則有雞脖子1份＋地瓜薯條1份＋阿勇雞塊6入。

加碼推出呱呱包加購優惠，期間購買任一超值套餐或派對組合餐可享99元加購呱呱包2入，每人每次限加購1次，桃機、松機、南港LaLaport、忠孝SOGO店不適用此優惠。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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