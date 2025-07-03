京華城案檢察官遭恐嚇！綠委譴責　示警法庭直播恐釀一樣壓力

▲民進黨立委陳培瑜示警，法庭直播恐帶給檢察官、證人等同等壓力。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北市前副市長彭振聲妻子輕生亡，他一度在法庭內崩潰哭喊，「檢察官良心在哪裡？」而社群平台近期流傳一張承辦京華城案檢察官團隊合成圖，除曝光姓名、照片，還寫下「命債、命還」等字眼。法務部2日深夜嚴正譴責，並指示北檢、北市刑警大隊速查嚴辦。民進黨立委陳培瑜今（3日）嚴正譴責暴力行為，她也提到，法庭直播也會給檢察官、法官等一樣的壓力，譴責不適當修法。

針對檢察官遭恐嚇「命債、命還」，民進黨立委陳培瑜上午在「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會前受訪表示，相信一定會有壓力，但也有看到相關單位已發出新聞稿、譴責暴力行為，呼籲除了有網友這樣的發文、貼圖外，之前談法庭直播時也提過會給檢察官、法官、證人一樣的壓力，從法庭直播延伸到這樣的網路言論，真的感到非常遺憾，也譴責暴力行為跟不適當修法。

而針對立法院長韓國瑜3日深夜發文聲援時提到，當法律的「無罪推定」、「比例原則」、「證據說話」這些人民曾經以為與相信的基本道理受到挑戰與破壞時，手中無實權、朝中無靠勢的人們，誰心中沒有一聲悲鳴與哀嚎？受國人矚目的京華城案，不論事件的重大程度、嫌疑人的社會關注、所引發的政治效應，都讓社會的對立超乎想像，更因為偵辦、羈押爭議延燒太久，撕裂人民對司法的信賴、侵蝕對於公平正義的信任。

陳培瑜回應，不管是韓國瑜或之前黃國昌，非常多國民黨委員都非常喜歡針對進行中個案評論，「甚至我們認為這樣評論有施壓嫌疑」，之前在相關法案修法時就屢屢提醒，對干涉司法行為感到非常遺憾。

陳培瑜也提醒韓國瑜，你在立法院主持議事不公正，現在又想要伸手到司法，她認為韓國瑜應該優先關心家人跟彭振聲情緒，而不是直接談司法個案，以立法院長身分非常不適合。

另針對美國在台協會（AIT）台北處長谷立言昨晚提到，正如台灣國防支出在美國國會有跨黨派支援，相信台灣各政黨也會為維護和平投入必要資源。陳培瑜指出，不只國防支出需要被重視，藍白刪減、擋預算，展現出對台灣沒有向心力、愛，只會口口聲聲喊愛台灣，但實際行為差別太大。

陳培瑜認為，全世界民主國家都在看，台灣要展現跟民主陣線決心有多強？這件事表現在726大罷免投票上，不是反對國民黨立委，而是把賣台立委趕出立法院，他們沒有資格代表人民談相關預算。