北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

▲合成圖有北檢11名檢察官的照片、姓名，還有鮮血特效，「記住他們的名字跟臉」。（圖／翻攝自臉書）

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

台北市前副市長彭振聲接獲妻子墜樓身亡噩耗，一度在法庭內崩潰哭喊「檢察官良心在哪？」引發外界關注。近日，社群平台流傳一張承辦京華城案檢察官團隊的合成圖，不僅曝光姓名、照片，還寫下「命債，命還」等仇恨性字眼。對此，法務部2日深夜嚴正譴責，並指示北檢、北市刑警大隊速查嚴辦。

北檢表示，不肖人士在社群平台刊登北檢檢察官照片，並塗抹血痕揚言「命債命還」，已涉及暴力恐嚇執法人員之犯行，北檢嚴正譴責，也請北市刑大依法即刻速查嚴辦，務求確保檢察官、法官等執法人員的人身安全，並維護司法偵查、審判之純淨空間。

北檢呼籲，各界應尊重司法審判程序，當事人對於個案之主張及爭點，應回歸刑事訴訟程序，依法進行攻擊防禦，由法院審酌判斷是非曲直，切勿以暴力恐嚇等不法手段，企圖干預司法審判，應留給司法獨立審判之純淨空間。

對此，法務部也強調，向來要求檢察官各項偵查作為必須恪遵法定程序，並堅定支持檢察官對案件依法偵辦。針對上述圖文對檢察官進行人身威脅與仇恨煽動，已涉及恐嚇公務員等不法行為，部長鄭銘謙獲悉後立即指示北檢，就涉及暴力恐嚇執法人員之犯行嚴懲查辦。

法務部指出，言論自由雖為憲法保障，但並非法外之地。網路上散布仇恨、恐嚇圖文或不實攻擊，不僅危害司法人員安全，更損及司法公信與社會秩序，呼籲社會大眾回歸理性辯論程序，尊重法治與民主價值。

法務部重申，保障檢察官依法偵辦案件之環境，排除不當干擾，是守護司法公信及民主法治根基之必要條件。檢察官依法訴追犯罪行為，不容非法暴力威脅，對於不法將依法嚴正處理，以實踐捍衛正義之責。

▼一名網友貼出11位檢察官照片的合成圖，揚言「命債命還」。（圖／翻攝自Threads）