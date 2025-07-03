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京華城案11檢察官遭恐嚇！承審法官也遭公布　司法院發聲了

▲▼北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

▲北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」。（圖／翻攝自臉書）

記者黃宥寧／台北報導

台北市前副市長彭振聲1日因京華城案前往台北地院開庭時，接獲妻子墜樓身亡的消息，他哭喊「檢察官要我的命」，引發外界關注，而社群平台流傳一張承辦京華城案11名檢察官團隊的合成圖，還寫下「命債，命還」等仇恨性字眼，對此，司法院發出聲明回應了。

臉書粉絲專頁「迷因台式民主」3日凌晨0時31分再貼出三名北院法官、審判長的姓名、照片喊，「又有人跑來挑釁我叫我有種不要刪文，還有人在留言版貼新聞，說北檢已經火速分案偵辦上上篇北檢照片+灑了點番茄醬的文，是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇喔？是類似這樣嗎？又找到了一位找了你好久的法官」

▲▼「迷因台式民主」臉書粉絲專頁再公布北院3名誠承審法官的照片、姓名，司法院發聲明回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「迷因台式民主」臉書粉絲專頁再公布北院3名誠承審法官的照片、姓名，司法院發聲明回應了。（圖／翻攝自臉書）

稍早該粉絲專頁再PO文回應，稱「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」。

司法院嚴正譴責民眾於社群平台散布合成之仇恨性圖文，揭露京華城相關案件承審法官姓名、照片之行為，特此聲明如下：

一、法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何人干涉，係憲法明定之司法制度核心，尊重司法獨立與審判尊嚴則為民主法治之根本。法官依法所為裁判，固當虛心接受社會公評，惟因不滿裁判結果即恐嚇危害法官的人身與生命安全，業已逾越言論自由之界線。再者，任意公布繫屬中個案承審法官個人影像，並搭配恫嚇、辱罵文字之行為，非但應承擔民、刑事責任，亦易引發輿論獵巫，對法官人身安全及審判中立構成實質威脅，為民主法治社會不能容忍的犯罪行為。

本院已積極進行蒐證，並報請警方依法偵辦，更呼籲各界應共同譴責此種不法行為！

二、 任何惡意詆毀司法制度及法官之言論，不僅會激化社會對立，損害憲政穩定，亦會間接影響追隨者從事不理性行為，製造社會不安。本院籲請各界理性自制，尊重法官職權的行使，且在報導與評論時，應基於事實，避免未經查證的推測與指控，留給法官純淨的審判空間，亦勿採取違法手段影響司法公正，或對法官進行人身攻擊或網路霸凌。

三、本院將持續與相關機關合作，強化法官個資保護及人身安全維護措施，並依法追究相關行為責任，以確保法官能無畏無懼、公正審判，維持司法體系的正常運作與人民對司法的信賴。

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