美越達成貿易協議！標普500、那指創新高　台積電ADR勁揚近4％

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普2日宣布，美國與越南達成一項新貿易協議，內容包括對越南商品課徵20%關稅，以及對經第三地轉運的商品加徵40%稅率；作為交換，美國商品可免關稅進入越南市場。消息激勵美股主要指數普遍收高，標普500指數與那斯達克指數齊創歷史新高；個股方面，川普政府公布赴美設廠優惠，將台積電ADR股價推至歷史新高，大漲近4％。

美國財政部副部長福肯德（Michael Faulkender）透露，華府預計下周將宣布更多貿易協議，市場正密切觀察下一波關稅談判是否涵蓋亞洲其他貿易夥伴。

道瓊工業指數下跌10.52點，或0.02%，收44,484.42點。

那斯達克指數上漲190.24點，或0.94%，收20,393.13點。

標普500指數上漲29.41點，或0.47%，收6,227.42點。

費城半導體指數上漲103.55點，或1.88%，收5,611.05點。

特斯拉股價強勢反彈，上漲14.94美元，或4.97%，報315.65美元。根據《晚點Auto》引述2名中國供應商消息人士報導，特斯拉雖未明確通知減單，但已暫停機器人Optimus的零件採購，待新設計完成後再啟動量產計畫，估計需時約2個月。

執行長馬斯克2日在社群平台發文稱，下一代Optimus機器人相較於2023年展示的版本，性能提升顯著，並將搭載支援語音互動的Grok AI系統。

輝達上漲3.95美元，或2.58%，報157.25美元。台積電ADR同步走高，收漲8.92美元，或3.97%，報233.60美元，領漲晶片族群。