機長持刀砍殺2主管！15樓墜下死亡　「南航」秒登微博熱搜

▲中國南方航空傳暴力事件。（圖／記者李毓康攝）



記者曾羿翔／綜合報導



中國南方航空吉林分公司1日發生一起嚴重的內部暴力事件，年僅32歲的機長李煜眾傳因不滿被降級調查，持刀闖入飛行部辦公室，刺傷工會主席與飛行部經理，隨後從15樓墜下身亡。目前官方尚未對此事件發表正式通報。

據知情人士透露，李煜眾為C類（最高等級）機長，因未預設飛機減速板（擾流板）而被降級接受檢查。事件發生後，社群平台X上的帳號「李老師不是你老師」轉發相關截圖，李煜眾1日上午持刀衝進飛行部辦公室，刺傷工會主席和飛行部經理後墜樓身亡。

許多飛行員同業則透露，李煜眾的行為雖極端，但未將無辜乘客捲入，顯示其最後仍保有職業道德。抖音平台上的截圖顯示，南航吉林基地員工表示，李煜眾為1993年出生，已婚並育有子女，平時表現優異，為人和善。事發後，他從15樓一躍而下，當場死亡。

陸媒《瀟湘晨報》報導，7月1日有多名網友發文稱，在南方航空吉林分公司辦公區發生疑似傷人事件。《極目新聞》也報導，長春市二道區楊家店派出所一名值班人員表示，該派出所於1日接獲相關警情，但不便透露更多細節。

據了解，此案已移交上級刑偵部門，正在進一步偵辦中。事件曝光後，「南航」也迅速登上微博熱搜，引發廣泛關注。

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