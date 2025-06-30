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大陸 大陸焦點 特派現場

25歲網紅茉茉癌逝！遺言曝光：終於解脫了

▲網紅茉茉過世。（圖／翻攝自網易）

▲抗癌網紅茉茉病逝。（圖／翻攝自網易，下同）

記者曾羿翔／綜合報導

大陸25歲網紅茉茉，因罹患惡性肉瘤病變不幸病逝，其弟弟近日透過她的社群帳號發布訃聞，沉痛表示，姊姊永遠閉上眼睛，不用拚命呼吸，下輩子還做你弟弟。據了解，茉茉自2023年確診後積極抗癌，經歷6次手術、化療、放療、免疫療法及標靶藥物等各種治療，仍無法阻止腫瘤快速復發，最終在醫院與世長辭。

綜合陸媒報導，茉茉曾透露，左胸骨內有巴掌大的腫瘤復發，導致肩膀劇痛、呼吸困難，止痛藥難以見效，夜間頻繁發燒，連走路也僅能勉強支撐10米。儘管病情嚴重，她仍持續在網路上分享抗癌心路歷程，且對鏡頭豎起大拇指，鼓勵病友堅強面對病魔，被網友譽為「勇敢的茉莉花」。

茉茉的遺言提到，我安靜離開了這個世界，在病魔面前，我努力一次又一次，終於解脫了，我不用再難過了。這世界太美好了，真捨不得啊。我認識了很多好心人與好朋友，感謝你們在我最後的時光給予我的溫暖，也是支撐我忍受痛苦的力量。感謝大家！

▲網紅茉茉過世。（圖／翻攝自網易）

▲茉茉堅強面對病魔，被網友譽為「勇敢的茉莉花」。

在漫長的治療過程中，茉茉花光所有積蓄，年近60歲的父親則在工地打工節衣縮食，每日僅花10元人民幣（約新台幣40元）用餐，甚至為了替茉茉尋求質子治療諮詢，籌來約30萬人民幣（約新台幣120萬元）的費用。茉茉看著父母為她操勞白髮，曾自責表示，這比癌痛更讓她感到無力與痛苦。

▲網紅茉茉過世。（圖／翻攝自網易）

▲茉茉家人沉痛表示，下輩子還做你弟弟。

醫師於今年5月曾告知茉茉僅剩約半年壽命，她在6月一度發文透露自己身心俱疲，直言「肺轉移太折磨人了」，希望能從痛苦中解脫。僅短短17天後，她便在醫院病逝，結束了長達兩年的抗癌旅程。

▼茉茉在6月時一度發文透露自己身心俱疲。

▲網紅茉茉過世。（圖／翻攝自網易）

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