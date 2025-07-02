台中人妻偷吃猛男！傳訊求愛「還想要」　鹹濕訊息被挖出

▲台中已婚的女子偷吃猛男，還向對方發送求歡簡訊。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小花（化名）已經結婚，不過她在外與男子阿火（化名）發展成情侶關係，更是發送「誰叫你這麼會X，很猛，還想被你X」、「你很猛，一直X，被你X翻」等鹹濕話語，氣得丈夫將阿火告上法院。台中地院審理後，判阿火須賠償15萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花雖然已經結婚，不過她認識了阿火以後，2023年5月間開始跟阿火有不正當關係，不但會一起出遊，更是拍攝親密的照片，彼此間還互稱「老婆」、「寶貝」，關係相當親密。

除此以外，小花跟阿火還會傳訊討論性行為的過程，小花也不吝誇讚「誰叫你這麼會X，很猛，還想被你X」、「你很猛，一直X，被你X翻」等話語，讓丈夫實在忍無可忍，決定對阿火提告。

對此，阿火則辯稱，雖然與小花互稱老婆、寶貝，也有一起拍攝照片，但並非做出親密舉動的照片，且2人是否有發生性行為，也應該由小花的丈夫舉證。阿火還稱，在對話紀錄當中，小花的丈夫曾說「不想提告」，是因為遭到小花逼迫才這麼做，小花的丈夫早已原諒他。

不過，台中地院法官經過審理，並不採信阿火的說法，衡量雙方的社會地位、經濟情況等因素以後，判阿火須賠15萬元，全案仍可上訴。