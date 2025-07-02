　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中人妻偷吃猛男！傳訊求愛「還想要」　鹹濕訊息被挖出

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲台中已婚的女子偷吃猛男，還向對方發送求歡簡訊。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小花（化名）已經結婚，不過她在外與男子阿火（化名）發展成情侶關係，更是發送「誰叫你這麼會X，很猛，還想被你X」、「你很猛，一直X，被你X翻」等鹹濕話語，氣得丈夫將阿火告上法院。台中地院審理後，判阿火須賠償15萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花雖然已經結婚，不過她認識了阿火以後，2023年5月間開始跟阿火有不正當關係，不但會一起出遊，更是拍攝親密的照片，彼此間還互稱「老婆」、「寶貝」，關係相當親密。

除此以外，小花跟阿火還會傳訊討論性行為的過程，小花也不吝誇讚「誰叫你這麼會X，很猛，還想被你X」、「你很猛，一直X，被你X翻」等話語，讓丈夫實在忍無可忍，決定對阿火提告。

對此，阿火則辯稱，雖然與小花互稱老婆、寶貝，也有一起拍攝照片，但並非做出親密舉動的照片，且2人是否有發生性行為，也應該由小花的丈夫舉證。阿火還稱，在對話紀錄當中，小花的丈夫曾說「不想提告」，是因為遭到小花逼迫才這麼做，小花的丈夫早已原諒他。

不過，台中地院法官經過審理，並不採信阿火的說法，衡量雙方的社會地位、經濟情況等因素以後，判阿火須賠15萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
餐飲集團發重訊　「旗下門市全面熄燈並資遣員工」
前台大醫性侵3女「出境跑了」　被通緝！
台中人妻偷吃猛男！傳訊求愛「還想被你X」
周杰倫「腳踩一物」合體周星馳　萬人暴動
AV女優突「PO染血照告別」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前台大醫迷姦3女「出境跑了」　台北地院裁定沒收保證金並通緝

台中人妻偷吃猛男！傳訊求愛「還想要」　鹹濕訊息被挖出

台東包手男拒檢衝撞員警　遭連開3槍「狂逃50公里」栽了

快訊／新北賓士男拒絕攔查逃逸！警追捕「連開8槍」逮人

快訊／中油三接傳工安意外！潛水員疑「設備進水」溺斃　送醫不治

快訊／台東市區爆「逆向連環車禍」1人受困　3人送醫

狠男嘴前妻「跟很多人睡過」不認女兒　拒驗DNA反被法院認定是親爹

快訊／無照救護車撞死騎士！23歲男「過失致死」移送...5萬交保

藍委魯明哲遭AI變聲衝罷免　台中男落網喊：練習試用影音軟體

快訊／台中13期重劃區驚見女屍　她僵躺車內...路人嚇壞急報警

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

前台大醫迷姦3女「出境跑了」　台北地院裁定沒收保證金並通緝

台中人妻偷吃猛男！傳訊求愛「還想要」　鹹濕訊息被挖出

台東包手男拒檢衝撞員警　遭連開3槍「狂逃50公里」栽了

快訊／新北賓士男拒絕攔查逃逸！警追捕「連開8槍」逮人

快訊／中油三接傳工安意外！潛水員疑「設備進水」溺斃　送醫不治

快訊／台東市區爆「逆向連環車禍」1人受困　3人送醫

狠男嘴前妻「跟很多人睡過」不認女兒　拒驗DNA反被法院認定是親爹

快訊／無照救護車撞死騎士！23歲男「過失致死」移送...5萬交保

藍委魯明哲遭AI變聲衝罷免　台中男落網喊：練習試用影音軟體

快訊／台中13期重劃區驚見女屍　她僵躺車內...路人嚇壞急報警

肖戰前團員遭爆「戀愛8個月劈腿多女」　舊愛狂酸：適合去當HR

安芝儇解放比基尼！　「炸出傲人上胸」震撼3.4萬人

又有餐飲集團撐不下去！宏易發重訊「旗下門市全熄燈並資遣員工」

獨家／陳乃榮、賴琳恩長跑15年…女兒1歲多了　首揭領養過程超心疼

房間裡出現充滿回憶的東西！探究你喜歡的是哪種戀人類型

前台大醫迷姦3女「出境跑了」　台北地院裁定沒收保證金並通緝

台中人妻偷吃猛男！傳訊求愛「還想要」　鹹濕訊息被挖出

不知朴智修打過WNBA　女魔獸蕭豫玟盼學對方傳球視野

谷立言、蕭美琴交換簽名棒球衣　喊「美台與民主隊友擊出全壘打」

台東包手男拒檢衝撞員警　遭連開3槍「狂逃50公里」栽了

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

社會熱門新聞

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

物流司機抽菸釀禍！竹縣工業大樓燒掉2億

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

竹科男公司機房身亡！留下2幼女　妻崩潰

賓士男拒絕攔查！警連開8槍逮人

仙塔律師遭爆出沒飯局　同業評價兩極

施工未放交通錐　工人遭輾送醫不治

快訊／新竹警值班時間未現身！同仁破門赫見倒地已死亡

紀寶如兒揮刀傷人！警意外破獲毒品分裝場

仙塔律師涉詐「2張限動」被挖出　網酸不意外了

女同事偷吃人夫！午休奔摩鐵開房

獨／髮妻墜樓亡成永別　彭振聲後悔來台北

即／美沙冬治療毒癮後談判　男慘被刺死！

正妹面試被帶去墾丁性侵　老闆賠140萬換免囚

更多熱門

相關新聞

強盜「觀察燈光半年」　女子遭束帶控制勒索30萬

強盜「觀察燈光半年」　女子遭束帶控制勒索30萬

台中一名林嫌闖入某大樓摸走放在瓦斯表旁的鑰匙後，長期在屋子外觀察住戶「有沒有開燈」約半年，得知習性後，今年3月戴頭套、墨鏡闖入行竊，女屋主返家後被林嫌竟持美工刀威嚇，並以束帶、膠帶控制，強行索討30萬，女屋主藉機求救，警方才到場將人逮捕、救出女子。台中地院近日依加重強盜罪判處4年。

抓到老公嫖妓　人妻喊「做1次給300元」！半年後近況曝

抓到老公嫖妓　人妻喊「做1次給300元」！半年後近況曝

地方議會聯誼座談登場　張清照籲凝聚共識

地方議會聯誼座談登場　張清照籲凝聚共識

逾600坪土地1季僅15件成交　賴正鎰：不想再幫地主打工

逾600坪土地1季僅15件成交　賴正鎰：不想再幫地主打工

台中市府2官員出門上班遭圍毆　藏鏡人判2年

台中市府2官員出門上班遭圍毆　藏鏡人判2年

關鍵字：

台中婚姻婚外情出軌

讀者迴響

熱門新聞

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

物流司機抽菸釀禍！竹縣工業大樓燒掉2億

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

男自述「沒有症狀」確診食道癌末期

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面