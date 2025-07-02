抓到老公買春　人妻出招榨乾「做1次給300元」！半年後近況曝

▲人妻想出一招制裁。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

夫妻間如果性生活不美滿，也會影響到彼此的感情。一名人妻表示，半年前意外發現老公嫖妓，而且次數很頻繁，於是攤牌離婚，老公苦苦挽留才決定再給對方一次機會，為防止重蹈覆轍，她想出一招，老公每月薪水、獎金都要上繳，愛愛一次就給老公300元零用錢，目前夫妻倆相處很愉快。

有人妻在臉書「靠北婚姻」發文，老公月薪8萬元，她則是4萬元，半年前發現老公嫖妓，而且次數很頻繁，於是提出離婚，老公低頭認錯，且為了表示誠意，主動將每月薪水與獎金全數上繳，日常所需的零用金，則改為每發生親密關係一次，就能領到300元現金。

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原PO發現，半年下來，每月平均有25到30次，「我也看他有比較累了，昨晚做完後跟他說，下個月改一次給400，他開心的笑著」，她內心設定最高給到500元，畢竟身體還是要顧，「這樣同房的次數，及身上沒多餘的錢，有哪個男人還有辦法偷吃！」

貼文曝光，掀起網友討論，「重點是沒幾個老婆願意做妳這個次數啊」、「外面的女人如果願意一次給他600妳就輸了」、「老公餵飽，哪也跑不了」、「300元真難賺，不知有沒有全勤獎金」、「意外也是個好方法」、「體力真好」、「會偷吃怎樣都攔不住」。