台中男「觀察燈光半年」帶刀進屋強盜　女遭束帶控制勒索30萬

▲台中市北屯區今年3月發生一起入室強盜未遂案，台中地院近日判犯嫌林男4年刑期。（示意圖／視覺中國）



記者許權毅／台中報導

台中一名林嫌闖入某大樓摸走放在瓦斯表旁的鑰匙後，長期在屋子外觀察住戶「有沒有開燈」約半年，得知習性後，今年3月戴頭套、墨鏡闖入行竊，女屋主返家後被林嫌竟持美工刀威嚇，並以束帶、膠帶控制，強行索討30萬，女屋主藉機求救，警方才到場將人逮捕、救出女子。台中地院近日依加重強盜罪判處4年。

檢警查出，林嫌去年10至12月左右，於北屯區河北路二段某大樓樓梯間，在瓦斯表上發現被害人鑰匙，因缺錢花用，於是鎖定該屋犯案。今年3月間，林嫌戴頭套、墨鏡以及手套，甚至束帶、眼罩、膠帶以及美工刀等物闖入該戶民宅，發現屋內空無一人，竟坐在廚房地上等候屋主返家。

女屋主返家後，被林嫌嚇到跌坐在地，正打算逃離時，林嫌竟上前拉扯，把女屋主壓制在地上，林嫌還拿出預藏美工刀威嚇，並使用膠帶貼住女屋主嘴巴、束帶捆綁雙手限制行動，隨後要求女屋主拿出30萬元。

女屋主心生畏懼，但為了拿到手機向外聯繫，隨即答應，但表示30萬須向母親商借，於趁機跟男友求救，警方在事發後3小時才獲報趕抵現場，並當場將林嫌逮捕，依強盜未遂送辦。

林嫌於審理時坦言，是為了強逼女屋主交付財物，進入屋內後大約等了1小時多，坐在壁爐旁邊等屋主回來，沒有要做什麼事，坦承有預謀，因為平時就會觀察屋女作息，從屋外觀察住家燈光，研判屋主返家時間。

台中地院認為，林嫌攜帶兇器侵入住宅強盜，過程中限制被害人行動自由，為逼迫被害人交付30萬目的，已構成強盜罪，考量林嫌自承有預謀、惡性非輕，先前從事有線電視工程人員，因負債犯案等情，依加重強盜未遂罪，判處4年刑期。