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女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來！她醒來察覺異狀

▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲駕駛座男被依「乘機性交未遂罪」判處有期徒刑兩年。（示意圖／pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

台南一名男子阿國（化名）因趁女性友人在車上熟睡時，對其下體進行猥褻並企圖性交未遂，台南地方法院近日依「乘機性交未遂罪」判處有期徒刑兩年。

判決書指出，案件發生於2023年5月16日晚上7時許，阿國駕駛自用小客車搭載女性友人前往台中，返程途中進入高速公路休息站停車場休息。女子於副駕駛座睡著後，阿國趁其不醒人事脫下對方褲子及衛生護墊，並以手觸摸其下體，意圖性交但因無法勃起未遂，最終改以自慰方式紓解性慾。

女子醒來後發現異狀並與阿國對質，阿國雖一度否認，後來在Telegram通話中坦承相關行為並被錄音存證。阿國確實向女子承認「我坦白對妳說，那天硬不起來」、「就是妳醒來，然後妳就問我護墊呢？」、「我自己打出來，而且那天不知道是因為太累還怎麼樣，整個都硬不起來，我也嚇到」等語。

女子男友及阿國配偶均證實相關對話與行為細節，最終女子報警提告，台南地檢署依性侵相關罪嫌將阿國起訴。

審理期間，阿國辯稱雙方有曖昧關係且合意發生性行為，但法院認為其說法不具可信性，並指出其行為屬性侵未遂，犯罪動機惡劣，且事後否認犯行、未和解亦無悔意，雖有無前科情節，仍依法量刑二年以資懲戒。

法院強調，為保護被害人隱私，判決書中未揭露其真實身分，並依據性侵害犯罪防治法相關規定處理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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