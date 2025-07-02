欠600不肯還又動手！毒男頸胸被刺慘死　走不回醫院倒地畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

定期接受美沙冬治療的48歲蔣姓男子與49歲李姓男子，為了區區600元債務在醫院後方停車場談判，結果爆發激烈衝突，李男左頸遭刺一道4公分傷口，渾身是血負傷掙扎走回醫院求救，仍因大量失血昏迷，白色上衣更被染紅，經搶救仍傷重不治，急救畫面全曝光。

▲彰化2毒蟲為了600元債務爆發衝突，李男頸部遭刺穿負傷走回醫院求救。（圖／醫院提供）

▲彰化溪湖警方到現場勘驗。（圖／民眾提供）

據了解，蔣男和李男都是長期在彰化醫院接受美沙冬替代療法的患者，李6月底時向蔣借了600元，今（2日）上午7點多，兩人在服藥區外，因為600元借款發生口角，隨後相約到醫院後方的田間「談判」。據了解，李因拒絕還錢，先動手毆打蔣男，蔣迫不得已，從包包中取出野外求生刀自衛，結果先刺中李男左胸，又刺中李的脖子。

目擊者表示，當時聽到激烈爭吵聲，沒多久就看到李男渾身是血，搖搖晃晃地走進醫院停車場。

▲李男已經明顯失去意識被攙扶上擔架。（圖／醫院提供）

附近民眾見狀趕緊上前協助攙扶到一旁草地休息，並通報醫護人員，救護人員火速趕到，李男已因失血過多陷入昏迷，上衣也被鮮血染紅，彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，李男到院時已無生命跡象，雖經緊急搶救30分鐘，仍因頸動脈被刺穿宣告不治，研判是穿刺致命，死因由檢方相驗。警方隨後在現場逮捕蔣男，並查獲一把沾血的野外求生刀。

▲醫院旁的草地上留有一大灘血跡。（圖／民眾提供）

警方調查發現，蔣男有槍砲、毒品前科，李男則有毒品、偽造文書等紀錄。兩人疑因近期經濟困難，為600元債務反目成仇。全案將依殺人罪嫌偵辦，檢方將進一步相驗並釐清是預謀殺人還是過當防衛。

▲彰化溪湖警方到現場勘驗。（圖／民眾提供）