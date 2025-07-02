　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠600不肯還又動手！毒男頸胸被刺慘死　走不回醫院倒地畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

定期接受美沙冬治療的48歲蔣姓男子與49歲李姓男子，為了區區600元債務在醫院後方停車場談判，結果爆發激烈衝突，李男左頸遭刺一道4公分傷口，渾身是血負傷掙扎走回醫院求救，仍因大量失血昏迷，白色上衣更被染紅，經搶救仍傷重不治，急救畫面全曝光。

▲彰化2毒蟲為了600元債務爆發衝突，李男頸部遭刺穿倒臥血泊中身亡。（圖／民眾提供　翻攝）

▲彰化2毒蟲為了600元債務爆發衝突，李男頸部遭刺穿負傷走回醫院求救。（圖／醫院提供）

▲彰化2毒蟲為了600元債務爆發衝突，李男頸部遭刺穿倒臥血泊中身亡。（圖／民眾提供　翻攝）

▲彰化溪湖警方到現場勘驗。（圖／民眾提供）

據了解，蔣男和李男都是長期在彰化醫院接受美沙冬替代療法的患者，李6月底時向蔣借了600元，今（2日）上午7點多，兩人在服藥區外，因為600元借款發生口角，隨後相約到醫院後方的田間「談判」。據了解，李因拒絕還錢，先動手毆打蔣男，蔣迫不得已，從包包中取出野外求生刀自衛，結果先刺中李男左胸，又刺中李的脖子。

目擊者表示，當時聽到激烈爭吵聲，沒多久就看到李男渾身是血，搖搖晃晃地走進醫院停車場。

▲彰化2毒蟲為了600元債務爆發衝突，李男頸部遭刺穿倒臥血泊中身亡。（圖／民眾提供　翻攝）

▲李男已經明顯失去意識被攙扶上擔架。（圖／醫院提供）

附近民眾見狀趕緊上前協助攙扶到一旁草地休息，並通報醫護人員，救護人員火速趕到，李男已因失血過多陷入昏迷，上衣也被鮮血染紅，彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，李男到院時已無生命跡象，雖經緊急搶救30分鐘，仍因頸動脈被刺穿宣告不治，研判是穿刺致命，死因由檢方相驗。警方隨後在現場逮捕蔣男，並查獲一把沾血的野外求生刀。

▲彰化2毒蟲為了600元債務爆發衝突，李男頸部遭刺穿倒臥血泊中身亡。（圖／民眾提供　翻攝）

▲醫院旁的草地上留有一大灘血跡。（圖／民眾提供）

警方調查發現，蔣男有槍砲、毒品前科，李男則有毒品、偽造文書等紀錄。兩人疑因近期經濟困難，為600元債務反目成仇。全案將依殺人罪嫌偵辦，檢方將進一步相驗並釐清是預謀殺人還是過當防衛。

▲彰化2毒蟲為了600元債務爆發衝突，李男頸部遭刺穿倒臥血泊中身亡。（圖／民眾提供　翻攝）

▲彰化溪湖警方到現場勘驗。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大缺工！台中親子酒店高薪徵才　家人免費住
快訊／午盤狂飆！新台幣突見大幅走升
每學期1萬元　高中「就近入學」獎學金遭砍
快訊／桃園「燒臘店大火」！火舌濃煙狂竄遮蔽視線
正式參戰！黃國昌宣布民眾黨公職奧援反罷　支持者726投下不同
快訊／最大震度5弱！日政府發警報
陳晨威熱戀林尹樂　經紀公司：尊重不干涉球員私領域

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

真森林系！高雄阿姨騎車載「超巨盆栽」　網諷：停紅燈自備樹蔭

無業男撿到機車鑰匙成功「解鎖」代步　沒打方向燈被攔查慘了

台中1歲女童40多度高燒不退　警鳴笛開路15分鐘護送就醫

林口豪宅遭竊500多萬！狂賊是妻子乾弟　曾是釣蝦場老闆卻賭光

罷免伍麗華涉造假　國民黨組發會副主委黃碧雲收押理由曝

快訊／桃園「燒臘店大火」！火舌濃煙狂竄遮蔽視線　警消搶救中

桃園女嬰送托遭施暴！抓雙臂搖晃、大腿壓制下半身　2托育員慘了

欠600不肯還又動手！毒男頸胸被刺慘死　走不回醫院倒地畫面曝

台中市府地政局2官員被盯上！出門上班遭圍毆　教唆者判2年

竹北駕駛突開車門！女騎士遭擊落頭撞地成植物人　法院判刑8月

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

真森林系！高雄阿姨騎車載「超巨盆栽」　網諷：停紅燈自備樹蔭

無業男撿到機車鑰匙成功「解鎖」代步　沒打方向燈被攔查慘了

台中1歲女童40多度高燒不退　警鳴笛開路15分鐘護送就醫

林口豪宅遭竊500多萬！狂賊是妻子乾弟　曾是釣蝦場老闆卻賭光

罷免伍麗華涉造假　國民黨組發會副主委黃碧雲收押理由曝

快訊／桃園「燒臘店大火」！火舌濃煙狂竄遮蔽視線　警消搶救中

桃園女嬰送托遭施暴！抓雙臂搖晃、大腿壓制下半身　2托育員慘了

欠600不肯還又動手！毒男頸胸被刺慘死　走不回醫院倒地畫面曝

台中市府地政局2官員被盯上！出門上班遭圍毆　教唆者判2年

竹北駕駛突開車門！女騎士遭擊落頭撞地成植物人　法院判刑8月

真森林系！高雄阿姨騎車載「超巨盆栽」　網諷：停紅燈自備樹蔭

竹塹三態子守護祭開跑　青春護水共創永續未來

縱谷海岸強強聯手！在地業者分享會落幕　激發跨域觀光新契機

劍指台積電！陳立武遭爆棄守18A　英特爾轉攻14A

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」預告即將上市！換TOYOTA新油電7月見

屏東縣114學年度第二階段校長遴選完成　8新任校長誕生

向中國說謝謝！南韓李在明受邀「出席抗日閱兵」　被逼在美中表態

串流收視週榜／《魷魚遊戲3》全球圍觀456結局！她霸榜10週…韓劇打不過

龍樹諒預言7／5大災難　YTR揪「1破綻」：曾說富士山會爆發

山本感謝大谷那一發幫助很大　羅伯斯再度讚嘆：他會繼續轟下去

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

社會熱門新聞

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

仙塔律師遭爆出沒飯局　同業評價兩極

快訊／新竹警值班時間未現身！同仁破門赫見倒地已死亡

仙塔律師涉詐「2張限動」被挖出　網酸不意外了

施工未放交通錐　工人遭輾送醫不治

女同事偷吃人夫！午休奔摩鐵開房

獨／髮妻墜樓亡成永別　彭振聲後悔來台北

即／美沙冬治療毒癮後談判　男慘被刺死！

即／仙塔律師發345字聲明　對擔憂粉絲道歉

23歲男「無照開救護車」撞機車！　騎士卡底盤慘死

即／孫安佐「帶火槍逛信義區」　北檢不起訴

少婦深夜抱7月嬰KTV歡唱　回警「再唱一下就走」

快訊／陳佩琪現身高雄殯儀館！弔唁彭振聲亡妻

更多熱門

相關新聞

為討600元奪1命！欠債男胸口中刀慘死

為討600元奪1命！欠債男胸口中刀慘死

彰化埔心鄉今天上午發生一起驚悚命案！2名有毒品前科的李男與蔣男在彰化醫院做完美沙冬治療後，竟為了一筆600元的借款，在醫院後方停車場爆發激烈衝突，雙方到醫院附近的田間談判，雙方發生衝突，其中李男遭凶刀刺死，最後變成1死1傷的悲劇。

即／美沙冬治療毒癮後談判　男慘被刺死！

即／美沙冬治療毒癮後談判　男慘被刺死！

施工未放交通錐　工人遭輾送醫不治

施工未放交通錐　工人遭輾送醫不治

詐3.7億害死1人　歐悅執行長300萬交保

詐3.7億害死1人　歐悅執行長300萬交保

民眾控遭槍枝恐嚇！轟警反應慢　警說話了

民眾控遭槍枝恐嚇！轟警反應慢　警說話了

關鍵字：

彰化毒蟲美沙冬戒毒討債影音

讀者迴響

熱門新聞

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲

將有雙颱！　其中1個「歐洲模式模擬可能登陸」

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

S媽發文喊「救救我」吐失眠心聲

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面