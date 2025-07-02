無良男借倉庫塞300隻活鳥！放任死亡狠敲500萬　詐騙手法曝

▲李男放在蔣男倉庫內的鸚鵡及鴿子陸續死亡，索賠88萬元得手後又要500萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名李姓男子與同夥以「出口鳥類至中國」為由，向蔣姓被害人借用倉庫存放鸚鵡鴿子共約300隻，卻故意拖延運送導致鳥類大量死亡，向蔣索賠88萬元，又以名貴鸚鵡品種為由索討500萬元，對方驚覺有異報警，全案才曝光。案經法院審理，李男被依「三人以上共同詐欺取財罪」判處2年有期徒刑，犯罪所得沒收。

判決書內容指出，2017年4月，李男與同夥蔡、蘇及歐男共謀，利用李男與蔣男曾有業務往來的信任關係，佯稱需借用彰化某倉庫暫放「髮品等雜貨」。蔣男不疑有他，同意出借場地。

▲李男以名貴鸚鵡死亡為由，向蔣男索賠500萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

未料，隔天蔡男竟運送30籠約300隻名貴品種活體鸚鵡、鴿子至倉庫，蔣男發現後抗議，李卻謊稱「下午就會運往中國」，並提供一份「鳥類檢疫證明」安撫。事後證實，該文件僅是繁殖場例行報告，根本無法用於出口。

蔣男多次催促運走鳥類，李男等人卻一再拖延，甚至找來不知情的貨運司機「假裝載運」，隔天又將鳥籠丟回倉庫門口。由於倉庫環境不適合飼養，鳥類陸續死亡，蔣男被迫將存活鴿子野放。

此時，李男的同夥蘇男等人立刻以「鳥主」身分上門，聲稱死亡及野放的鳥類包含「名貴品種」，要求賠償88萬元。蔣男為息事寧人支付款項，李男等人拿到錢後竟食髓知味，再度索討500萬元，蔣事後才發現遭詐騙，報警提告。

▲李男將鸚鵡及鴿子放在蔣男倉庫內陸續死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法官認定李等人分工明確，李男策劃詐騙、取得倉庫使用權、蔡男負責活體運輸、蘇男偽裝鳥主勒索、歐男居中協調製造假象，四人利用活體禽鳥難以久放的特性，刻意拖延導致鳥隻死亡，再以此勒索，已構成《刑法》第339條之4「三人以上共同詐欺取財罪」。

李男審理期間逃亡長達5年，曾有違反公司法前科，法官審酌其犯後態度不佳，且未賠償被害人，判處2年徒刑，並沒收犯罪所得。