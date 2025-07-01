跟妻恩愛完「痛到吐滿地」！陸32歲男緊急掛急診　醫師曝成因

▲大陸一名男子跟妻子發生關係後，突然腰部劇痛、痛到吐滿地。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江杭州一名32歲男子與妻子發生性關係後後入睡，半夜突遭劇烈腰痛襲擊，猶如「千針刺背」，痛得嘔吐不止，緊急送醫後發現是輸尿管結石作祟。醫師指出，劇烈震動可能促使原本沉靜的結石移動，若卡住輸尿管會造成「腎絞痛」。

綜合陸媒報導，該男子與妻子擁抱入眠後，半夜突然腰痛如刺，劇烈疼痛讓他從床上彈坐起身，隨即噁心嘔吐不止，被妻子攙扶至急診室就醫。電腦斷層掃描顯示其輸尿管中段有結石堵塞，造成尿液無法排出並引發劇痛。經微創手術取出結石後，症狀迅速緩解。

對此，杭州市中醫院泌尿科副主任醫師陳寅解釋，性生活時因體位變化與腹部震動，可能促使腎臟或輸尿管內的小結石移動。若結石卡在輸尿管這條狹窄管道中，會阻礙尿液流通，使腎臟壓力升高而引發劇烈疼痛。此類腎絞痛發作通常來勢洶洶，並伴隨噁心、出汗，甚至讓人無法站立。

▲大陸一名男子跟妻子發生關係後，突然腰部劇痛、痛到吐滿地。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



陳寅提醒，腎絞痛一旦發作，應保持冷靜避免緊張情緒加劇疼痛；其次可嘗試走動或改變體位，有助結石移動，減輕不適；最重要的是及時就醫，透過影像檢查確認結石位置與大小，評估是否合併腎積水，以制定最適治療方案。

進入夏天，人體大量排汗易導致尿液濃縮，增加結石形成機率。陳寅建議，每日飲水量應達2.5至3公升，並觀察尿液顏色作為參考，清亮為佳，偏黃則表示水分攝取不足。曾有結石病史或常喝含糖飲料、攝鹽量高的人，更應加強日常補水與飲食控管，預防病症復發。