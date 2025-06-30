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不動產遭冒名移轉或設定！花蓮「地籍異動即時通」簡訊即時通知

▲▼花蓮縣政府推動「地籍異動即時通」便民服務，預防不動產遭冒名移轉或設定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府推動「地籍異動即時通」便民服務，預防不動產遭冒名移轉或設定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府持續推動跨機關合作。瑞穗鄉戶政事務所27日特別邀請玉里地政事務所派員至所內，針對「地籍異動即時通」服務進行宣導，瑞穗鄉戶政事務所未來將配合於受理民為提升為民服務效能，並強化不動產交易安全與戶籍資料眾申辦自然人憑證時，主動協助推廣此項便民服務，期能有效預防不動產遭冒名移轉或設定。

「地籍異動即時通」是內政部推動的重要服務措施，透過即時簡訊通知制度，協助民眾第一時間掌握不動產異動資訊，讓民眾隨時掌握自身不動產的狀況，及早發現並處理潛在風險，大幅提升不動產交易的安全性。

▲▼花蓮縣政府推動「地籍異動即時通」便民服務，預防不動產遭冒名移轉或設定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此外，瑞穗鄉戶政事務所也與玉里地政事務所同仁進行業務交流，除了請地政事務所協助宣導民眾多加利用線上申辦戶籍登記服務，同時也強調「人籍合一」的重要性。人籍合一意指個人的戶籍資料應與實際居住地相符，這不僅有助於政府掌握正確的人口分布狀況，也能確保各項福利政策與服務能精準送達有需要的民眾，避免因戶籍與實際居住地不符而產生權益受損的情形。

透過戶政與地政機關的緊密合作，不僅能讓鄉親對相關權益有更深的認識，更能提供更便捷、安全的服務。未來花蓮縣政府將持續鼓勵縣內各機關深化橫向聯繫，擴大合作範圍，透過科技與制度整合，提供縣民更便捷、安全與智慧的行政服務，打造友善的數位政府環境。
 

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關鍵字：

簡訊即時通知預防不動產冒名移轉設定地籍異動即時通

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