日本最新七月星座愛情運勢！雙子座戀愛運大爆發　魅力飆升、好人緣強勢回歸

▲七月星座愛情運勢，雙子座戀愛運大爆發。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／整理報導

隨著七月星象變動，愛情氛圍也悄悄升溫，象徵戀愛能量的金星本月自金牛座移動至雙子座，七夕當天天王星也同步進入雙子，帶來突破框架的浪漫體驗。想知道自己七月的戀愛轉機在哪？日本星座專家LUA近日在人氣網站《占TV》公開最新「12星座七月戀愛運勢」，LUA分析，雙子座本月戀愛運勢衝上第一，有機會遇見截然不同的新對象，展現嶄新魅力或從前所未有的戀愛情境中獲得驚喜。

第1名：雙子座

金星進駐雙子座後，為雙子帶來滿滿魅力光環，只要用心對待身邊人，不只戀愛關係順風順水，連跨性別、跨年齡的人緣也全面升溫。這段期間，建議雙子反思自己的社交態度，調整形象、展現優雅自信，將吸引力提升到新境界，特別的是，過去曾默默幫助過的人，可能會在此時給你意想不到的回饋與感謝，驚喜滿滿！記得別把好運藏起來，把愛分享給朋友，幸福會加倍回來喔。

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第2名：水瓶座

雖然行程滿檔、瑣事不斷，但心情卻異常穩定，能在忙碌中維持自我節奏，展現內外兼具的成熟魅力，即使感情狀態尚未明朗，也能從日常小事中感到幸福與滿足，散發出一種讓人舒服的光芒，這份從容與明朗的氣質，將吸引更多目光，也可能讓某個人悄悄對你動心，默默展開一場不知不覺的戀情，LUA也提醒，保持共感力與溫柔互動，將是打開戀愛運的關鍵！

第3名：天秤座

近期的你渴望走出日常，無論是短程旅行或探索陌生場域，都是療癒內在、釐清情感的絕佳方式，當你願意打破舒適圈、走向外界，不僅情緒會變得更清晰，也將吸引到截然不同的新連結，是邁向新戀情的最佳時機，只要你有勇氣跨出第一步，就有機會改寫目前的感情狀態，開啟截然不同的戀愛篇章。

第4名：射手座

你在人際互動上表現格外輕鬆自然，友善又懂得傾聽的態度，讓你在朋友圈中人氣飆升，也更容易吸引潛在對象的關注，若能用冷靜與成熟的心態看待自己與他人，處理感情更有餘裕，甚至有機會透過親友介紹、相親活動找到理想對象，多參加社交活動、出現在約會場域，為戀情創造更多可能，幸福說不定就在下一次相遇中！

第5名：獅子座

將不再被他人眼光左右，反而更勇敢地直視內心渴望，展現最真實、最閃耀的自己，當你放下「想被怎麼看待」的包袱，愛情也會隨之變得純粹而深刻，若你身邊已有心意相通的對象，建議把握共度時光的每個瞬間，這將成為你邁向幸福的重要推力，對渴望真愛的獅子而言，越能坦率面對自己的情感，就越有機會吸引真正契合的那個人走進你生命。

第6名：牡羊座

你的親切與努力不僅讓人感受到溫暖，也為感情帶來新的可能，若你對某段關係有所猶豫，不妨主動了解對方的想法、適時給予暗示，這些看似微小的互動，反而能默默拉近彼此距離，別忘了珍惜每一次說「謝謝」的機會，這樣的細膩表達，將為你的魅力加分，放下急躁、展現自在與善意時，愛情也將悄悄朝你走來。

第7名：處女座

是「目標成形、行動開始」的關鍵期，對「想成為怎樣的人」、「想完成什麼事」的渴望將愈發明確，也會將注意力集中在特定方向上，無論設定的目標與戀愛、工作或興趣有關，只要開始行動，愛情運勢也會隨之流動起來，這段時間也是將想法實踐、尋求合作的好時機，不妨主動尋求朋友協助，甚至讓身邊的人擔任你的愛情邱比特，促成一段嶄新的戀情也說不定！

第8名：摩羯座

正值忙碌期，心思多半放在工作或責任上，正因如此，愛情反而可能悄悄出現在你意想不到的日常之中。你可能會因應酬、合作、甚至朋友的介紹，而不經意地與某人產生浪漫連結，即便你一開始抱持「現在沒空談戀愛」的心態，也別因此錯過那些潛藏在日常任務背後的緣分，越是意料之外的互動，越可能開啟一段特別的感情旅程，記得放慢腳步，給自己多一點留白與可能。

第9名：天蠍座

近期可能會回頭思考過往的戀愛經歷，對比現在的感情狀態，感到懷念、甚至遺憾，但無論情況好壞，正是這些選擇與歷程，造就了今日的你，若對當下感情不滿，不妨將這份自省化為行動力，嘗試主動改變現況，無論是調整自己的態度，或與對方重新溝通，都有機會開啟愛情的新篇章。

第10名：巨蟹座

充滿行動力與熱情，對喜歡的事物特別投入，不知不覺可能熬夜追劇、追興趣、甚至追感情！雖然專注是好事，但也要留意身心平衡，若過度燃燒熱情反而會導致疲憊與倦怠，本月你可能會遇到一位個性契合、相處自在的新對象，讓你產生一絲好感與期待，若你在心態上遲遲無法將對方視為戀愛選項，這段關係也可能因此止步。

第11名：雙魚座

可能會感到一種說不出的困頓，甚至對日常的樂趣失去感知，進而對戀愛與新緣分變得遲鈍，若不想錯過可能悄然降臨的浪漫邂逅，建議主動與朋友互動、聊聊心事，有助於打開心門，重新感受到生活的溫度，當你願意走出自我世界、重拾對周遭的好奇與期待，自然也更容易迎來愛情的悸動。

第12名：金牛座

本月對美食的渴望特別強烈，連收到有趣邀約或遇見新對象時，腦中第一反應竟然還是「吃什麼？」，雖然暫時戀愛心思不強，但別擔心，美食也能成為愛情的神隊友，不妨從「一起吃飯」開始打開話題，若你遇到同樣愛吃、聊得來的人，也許正是命中注定的美食系靈魂伴侶。