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才新婚「睪丸被踢破」　日足球員樂觀：還剩1.6顆蛋

日本27歲足球國手町田浩樹去年才剛迎娶新婚妻，怎料上月比賽時竟被踢到下體，導致「睪丸破裂」緊急送醫手術。（圖／擷取自Instagram／koki.machida_official）

▲日本27歲足球國手町田浩樹去年才剛迎娶新婚妻，怎料上月比賽時竟被踢到下體，導致「睪丸破裂」緊急送醫手術。（圖／擷取自Instagram／koki.machida_official）

圖文／CTWANT

運動員在場上受傷屢見不鮮！日本一名27歲足球國手町田浩樹去（2024）年6月才剛結婚，怎料如今卻傳出，他參加世界盃18強賽事時，不慎遭敵方選手踢到下體，導致「睪丸破裂」緊急送醫動刀。

町田浩樹去年6月在比利時完婚，迎娶身材高挑的貌美妻子。（圖／擷取自Instagram／koki.machida_official）

▲町田浩樹去年6月在比利時完婚，迎娶身材高挑的貌美妻子。（圖／擷取自Instagram／koki.machida_official）

綜合《體育日本報》（Sponichi）、《東京體育》（Tokyo sports）等日本體育媒體報導，日本足球員町田浩樹於6月5日，代表日本隊參加2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）外圍賽亞洲區18強賽，並與澳洲好手展開對決，沒想到竟在球場上遭遇了「男人最痛經驗」。

上半場開打後，當時町田浩樹正全力以赴迎戰敵手，在一次激烈的搶球過程中，他與澳洲選手發生了猛烈碰撞，瞬間一陣疼痛襲來，他悄悄摸了摸受傷的部位，才發現下體已經腫起來，但他硬是強忍著劇痛，足足堅持了30分鐘，直到上半場比賽結束才就醫。

町田浩樹被緊急送往澳洲一家醫院後，經醫生檢查發現，他的睪丸已經破裂，需立馬進行手術將壞死的睪丸切除。近日，町田浩樹受訪時提及這段「蛋疼」禍事，他笑笑地強調，此次意外並不會影響生育，「沒事！我可以生孩子！準確來說我還有1.6個睪丸。」

事實上，町田浩樹去年6月剛在比利時舉行婚禮，迎娶相貌出眾、身材高挑宛如模特兒的新婚妻子，儘管2人才交往短短6個月，但町田浩樹打從開始戀愛起，便認定對方是他要攜手共度一生的伴侶，「因為我覺得『她就是​​我的唯一』。」

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