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瘦瘦針「1行為」容易復胖　7類人不適用

醫師表示，有7類民眾不建議使用瘦瘦筆。（示意圖／Unsplash）

▲醫師表示，有7類民眾不建議使用瘦瘦筆。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

愈來愈多人透過藥物或針劑瘦身，其中俗稱「瘦瘦針」或「瘦瘦筆」的受體促效劑雖可幫助控制體重，國際權威期刊《The Lancet Diabetes & Endocrinology》的大型統合分析也顯示，這類藥物同時具備降低心血管不良事件風險的作用，但醫師提醒，瘦瘦針屬處方用藥，只能作為輔助減重的工具，也高度不建議胰臟炎病史者、生產前後婦女、嚴重腸胃病患等族群施打，因此並非人人適用。

高雄初日診所院長李唐越指出，事實上，瘦瘦針最早是用來治療第二型糖尿病，其主要成分GLP-1受體促效劑，例如成分中的司美格魯肽（Semaglutide）可促進胰島素分泌、穩定血糖，也有研究發現，這類藥物同時具有抑制食慾、延緩胃排空、增加飽足感等效果，因此逐步被廣泛應用於體重管理。

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另據國際醫學期刊《The Lancet Diabetes&Endocrinology》最新涵蓋超過8萬人的大型統合分析發現，GLP-1受體促效劑不僅能協助減重，也是心臟健康的「保護傘」，不論使用者是否合併糖尿病，心血管不良事件風險皆可降低約13%至14%，對有心血管疾病風險，卻未必患有糖尿病的肥胖或超重族群而言，是重要的醫學突破。

李唐越表示，GLP-1受體促效劑雖能協助減重，也是心臟健康的「保護傘」，但有5類人（圖／初日診所提供）

▲李唐越表示，GLP-1受體促效劑雖能協助減重，也是心臟健康的「保護傘」，但有5類人。

不過肝病防治學術基金會官網指出，瘦瘦針可能會引起腸胃道不適症狀，包括噁心、嘔吐、便秘等情況，但通常人體會逐漸耐受。醫師在開立處方時，一般也會從較低劑量開始，逐步增加劑量，以減少副作用。

李唐越提醒，雖然瘦瘦針已廣泛應用於減重療程，但並非所有人都適用，其中本身或家族有甲狀腺髓質癌病史、罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群（MEN2）者應嚴格禁用，若為孕婦、哺乳期婦女、計畫懷孕者或有嚴重腸胃道疾病、胰臟炎病史者，醫師也高度不建議這些族群接觸瘦瘦針。

李唐越指出，GLP-1類藥物可作用於大腦下視丘，減弱食慾、延緩飢餓感，但使用者若長期不改變飲食習慣，並持續高油、高糖、高熱量飲食，仍會影響大腦的飽足感反應，讓瘦瘦針「愈施打愈沒效」，停藥後更容易迅速復胖。

李唐越強調，瘦瘦針只是輔助工具，真正決定效果的是民眾每天的飲食、運動與生活習慣，因減重不只是短期的計畫，而是重啟生活態度。此外，瘦瘦針屬於處方用藥，須經過專業醫療評估，才能真正兼顧作用與安全，網路代購、私人轉售的瘦瘦筆來源風險極高，民眾務必透過合格醫療機構評估與用藥，切勿自行購買或私下注射，以免危害健康。

李唐越提醒，瘦瘦針是處方用藥，務必透過合格醫療機構評估與用藥，切勿自行購買或私下注射，以免危害健康。（圖／初日診所提供）

▲李唐越提醒，瘦瘦針是處方用藥，務必透過合格醫療機構評估與用藥，切勿自行購買或私下注射，以免危害健康。

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