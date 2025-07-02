Threads解鎖新功能！　一票卻反對：沒人想要這個

▲Threads推出新功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人都在使用Threads，文章發出去後，可能會突然「爆流量」，讓使用者和更多網友接觸。如今，Threads更是推出「私訊」功能，現在就算不連到IG，也有機會和其他網友聯繫。只是新功能曝光後，多數網友卻不太喜歡。

Threads官方帳號發文公布新功能，只要點按螢幕底部、左邊數來第二個信件圖示，就可以開啟Threads的收件匣，能看見所有訊息。若點按右上角的撰寫按鈕、搜尋想要傳訊息的對象，即可開始1對1對話。

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不過，該私訊功能目前是有限制的，「對方必須在Threads上追蹤你，或者你們雙方必須在Instagram上互相追蹤」才可以傳送訊息。Threads官方帳號也預告，未來可能還會推出群組的訊息功能。

只是消息曝光後，不少網友則直呼，「真的不需要私訊，說實話，沒有私訊，在這裡也挺讓人滿足的」、「刪除這個，然後解僱提出這個想法的人」、「沒有人想要這個」、「我不想收到私訊」、「沒人要求這個。如果有人想私訊，他們會在Instagram上發，因為帳號是綁定的」。但也有網友說，「只要你不追蹤人，就沒有人可以騷擾你」。